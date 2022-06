Dortmund: Schülerinnen mit Regenbogenflagge bedrängt und angegriffen

Ein Ausschnitt aus einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Video des Vorfalls. Aufgrund der Minderjährigkeit der Beteiligten hat queer.de keine Aufnahmen direkt eingebunden und zeigt einen verunschärften Ausschnitt, der Personen und ihr konkretes Handeln nicht näher erkennen lässt

Heute, 12:31h,

In der letzten Woche sind in der Dortmunder Robert-Koch-Realschule drei Schülerinnen, die zum Beginn des Pride-Monats eine Regenbogenflagge in der Progress-Version mitführten, von dutzenden Mitschüler*innen bedrängt und über den Schulhof gejagt worden.



Der Vorfall wurde bekannt, nachdem offenbar eine Mutter eines angegriffenen Mädchens diesem riet, sich an eine Influencerin zu wenden. Die Hamburgerin Wikiriot veröffentlichte in Folge am Montag Ausschnitte von Aufnahmen des "queerfeindlichen Vorfalls" bei Instagram. Darin ist zu sehen, wie eine Gruppe teils sehr junger Schüler*innen die mit dem Rücken zu einer Wand stehenden Mädchen bedrängen, sie teilweise filmen und als Gruppe ausbuhen, auch mal einen Daumen nach unten zeigen.



Danach seien die Schülerinnen von dem Mob über den Schulhof "verfolgt, ausgebuht, beleidigt, mit Wasser bespritzt und geschlagen" worden, so die lesbische Influencerin, die unter anderem durch "Princess Charming" bekannt wurde. Sie veröffentlichte auch Textnachrichten eines der Mädchen, wonach sie dabei zwar kein Lehrpersonal gesehen habe. Sie hätte aber Lehrer gefragt, ob sie das mitbekommen haben. "Die meinten ja", so die Schülerin. "Passiert ist aber nichts", keiner habe sich eingesetzt.

Schule "bedauert" Vorfall

Schulleiter Wolfgang Siebeck sagte inzwischen dem Portal "Der Westen", die Bilder machten ihn "fassungslos": "Wir bedauern den Vorfall zutiefst und versichern, dass die aus dem Video zu entnehmende Haltung nicht die Geisteshaltung der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrern der Robert-Koch-Realschule wiederspiegelt". Bis auf Prügel könne man die Angriffe bestätigen. Auch seien Schul- und Klassenleitung "unmittelbar" mit den betroffenen Schülerinnen "in einen intensiven Dialog eingetreten".



Die Schule beklagte, dass inzwischen in zahlreichen Mails an sie gefordert werde, ihr das Siegel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" zu entziehen. Auch Wikiriot hatte in dem Video gemeint, sie solle sich "Schule ohne Courage" nennen. Gegenüber "Der Westen" meinte der Schulleiter, dies tue allen Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen Unrecht, "die sich für Toleranz als unverhandelbares Gut im Zusammenleben von Menschen" allgemein und an der Schule einsetzten.



In einer Instagram-Story bittet Wikiriot inzwischen, vorgefertigte Emails an die Schule, das Schulministerium NRW und die queere Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund zu schreiben. Die queere Community erschüttere der Vorfall sehr, heißt es darin. "Schulen müssen ein Safespace sein, im dem Platz für das Finden der eigenen Identität ist und jede*r angenommen wird, wie er*sie ist." Gerade eine "Schule mit Courage" sollte bei solchen Vorfällen eingreifen. "Allein die Tatsache, dass soetwas an dieser Schule passieren kann, deutet daraufhin, dass ein massives Problem mit Queerfeindlichleit besteht. Diesem sollte dringend entgegengewirkt werden, bevor das Ganze weiter eskaliert."



Dortmund hat unter anderem mit dem Sunrise eine Anlaufstelle für queere Jugendliche. Das Aufkläurungsprojekt SCHLAU bietet auch in dieser Stadt Workshops für Jugendliche in Schulen, Sportvereinen und anderen Jugendeinrichtungen an. Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte NDR-Umfrage unter den 16 Landesschülervertretungen in Deutschland und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte kürzlich ergeben, dass an deutschen Schulen zu wenig für die Akzeptanz queerer Schüler*innen getan werde (queer.de berichtete). (nb)