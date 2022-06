Akademie Waldschlösschen sucht Bildungsreferent*in (Position 3)

Heute, 14:40h, noch kein Kommentar

Die Akademie Waldschlösschen sucht zum 1. September 2022 (30-40 Wochenstunden)



ein*e Bildungsreferent*in (m/w/d)



innerhalb des Kompetenznetzwerkes zum Abbau von Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit des Bundesprogramms "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).



Zentrale Aufgabenbereiche:

• Bildungsmanagement und eigenständige Organisation von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Themenfeld "Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" in Absprache mit Kooperationspartner*innen und Expert*innen/ Referent*innen in eigener Sache sowie Organisation und Planung von Empowerment- und Selbsterfahrungsveranstaltungen für die LSBTIQA* Zielgruppe, darunter u.a.:

• Thematische Planung und Konzeptionierung von Maßnahmen in Absprache mit den Expert*innen in eigener Sache

• Akquise und Betreuung von Referent*innen

• Beratung und Betreuung von Teilnehmer*innen

• Finanzplanung und Controlling der Projektfinanzen

• Erstellung von Förderanträgen und ggf. Akquise von Drittmitteln

• Marktanalyse, Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen inklusive Betreuung unserer Kanäle in den sozialen Medien

• Wahlweise weitere Maßnahmen wie z. B. die Erstellung von Publikationen.

Schwerpunkte der Veranstaltungsorganisation liegen in Maßnahmen zum Themenbereich "Geschlechtliche Vielfalt"



Voraussetzungen:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Lehramt, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziale Arbeit)

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIAQ* und Erfahrungen in der LSBTIAQ*-Arbeit

• Pädagogische und organisatorische Erfahrungen in der Jugend- und Erwachsenenbildung

• Identifikation mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen

• Erfahrungen in Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit

• Erfahrungen in der Fördermittelakquise bzw. im Erstellen von Projektanträgen

• Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten

• Bereitschaft als pädagogische Mitarbeiter*in der Heimvolkshochschule eine gastgebende Rolle einzunehmen und Gruppen und Teilnehmer*innen im Haus zu empfangen, zu betreuen und entsprechend als Ansprechperson für Austausch und Kontakt vor Ort zu sein



Was Sie bei uns erwartet:

• Angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen und engagierten Kolleg*innen

• Spannendes Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem Profil

• Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen für Maßnahmen, Veranstaltungen und Publikationen im Rahmen des Projekts

• Vernetzung mit Expert*innen in eigener Sache aus verschiedenen Communities

• Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen

• vergünstigtes Job-Ticket für den ÖPNV



Es handelt sich um eine 30-40 Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TV-L (Entgeltgruppe E 12) für die Dauer des Projektes bis inkl. 2024 – vorbehaltlich der Bewilligung durch das BMFSFJ.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlechtlichkeit, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.



Bewerbungen – vorzugsweise per E-Mail in einer Datei – mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 21.06.22 an:

Akademie Waldschlösschen

Kevin Rosenberger

37130 Reinhausen





Die Bewerbungsgespräche sind für den 28./ 29./ 30. Juni 2022 vorgesehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch entstehen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.