Wuschelkopf liebt Knacki: 45 Jahre "Die Konsequenz"

Der frühe Wolfgang Petersen hatte, wie kein anderer des Neuen Deutschen Kinos, ein gutes Gespür für starke Stoffe der provokanten Art: Da war der freizügige "Tatort: Reifeprüfung" mit Nastassja Kinski. Der schockierende Umwelt-Thriller "Smog" im Doku-Stil. Und eben jene schwule Love-Story "Die Konsequenz", die anno 1977 so unerhört selbstverständlich daherkam, dass sich der Bayerische Rundfunk empört aus dem Programm der ARD ausblendete.



"Es ist doch völlig egal, ob man mit einem Mädchen oder einem Jungen zusammen ist. Hauptsache man liebt sich" – solche Dialoge waren für die Fundamentalist*innen im weißblauen Staatsfernsehen ein unerträglicher Skandal. "Lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder" lautete bekanntlich die Stammtischparole des "christlich-sozialen" Parteichefs Franz-Josef Strauß.

Eine autobiografische Geschichte



Im Unterschied zum Botschaftskino eines amateurhaften Rosa von Praunheim oder Lothar Lambert, präsentierte der spätere Erfolgsregisseur Petersen schon damals ein souverän inszeniertes Drama mit plausiblen Figuren, überzeugenden Akteuren sowie visuellem Einfallsreichtum in eindrucksvollem Schwarz-Weiß.



Die autobiografische Story nach Vorlage des gleichnamigen Romans des Schweizer Schriftstellers Alexander Ziegler ist so schlicht wie ergreifend: Jürgen Prochnow gibt den schwulen Schauspieler Martin Kurath, der wegen "Unzucht" für zwei Jahre ins Gefängnis kommt. Bei einer Theateraufführung im Knast verliebt sich Teenager Thomas (Ernst Hannawald), der Sohn des Aufsehers, in den Insassen.



Nach dessen Entlassung zieht das Duo in eine gemeinsame Wohnung. Die Idylle dauert nicht lange, der strenge Vater von Thomas sinnt auf Rache und lässt seinen Sohn in ein Erziehungsheim einweisen. Dort herrschen ein autoritärer Heimleiter und sein sadistischer Betreuer. "Ich bin in der Hölle gelandet", klagt Thomas in einem Brief. Mit einem dramatischen Plan versucht Martin, seinen jungen Lover zu befreien. Die Ereignisse überschlagen sich, woran auch ein einflussreicher Politiker seinen Anteil hat.

"Skandalfilm" als Karrieresprungbrett

Im Rückblick zu seinem 80. Geburtstag im Vorjahr sagte Jürgen Prochnow, dass er auf diesen Film ganz besonders stolz sei (queer.de berichtete). Für ihn zugleich ein wichtiger Karriereschritt, heuert er vier Jahre später doch als Kommandant bei Petersens "Boot"-Fahrt an, was den internationalen Durchbruch brachte.



Für den damals 17-jährigen Ernst Hannawald, der von der Straße weg für die Rolle entdeckt wurde, begann gleichfalls eine Schauspielkarriere. Der hübsche Jüngling mit wallendem Haar taugte zum "Bravo"-Posterboy, bekam bald seine nächste Hauptrolle in "Die Faust in der Tasche". Doch 1986 warfen Schicksalsschläge ihn aus der Bahn. Mitschuld an einem Verkehrsunfall mit Todesopfern. Drogenabhängigkeit. Schließlich ein Banküberfall, der zur Gefängnisstrafe führte. "Das Leben ist kein Film" betitelt der Schauspieler 2002 seine Autobiografie. Im vorigen Jahr war das Stoff für eine lohnende TV-Dokumentation – ausgerechnet im Bayerischen Rundfunk.



Das eindrucksvolle Frühwerk des späteren Erfolgsproduzenten Bernd Eichinger sowie des erfolgreichen Hollywood-Regisseurs Wolfgang Petersen erscheint nun aufgemöbelt mit Dolby-Digital-Ton fürs Couch-Kino. "Die Konsequenz" ist ein sehenswerter Klassiker des queeren Kinos – als dieses hierzulande noch gar nicht so hieß!



