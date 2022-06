"QueerZ": Outdoor-Festival für queere Jugendliche in Berlin

Heute, 14:51h, noch kein Kommentar

Am kommenden Samstag, den 11. Juni 2022 veranstaltet der LSVD Berlin-Brandenburg in enger Kooperation mit dem SchwuZ und dem Neuköllner Jugendamt ein Outdoor-Festival für queere Jugendliche von 14 bis 21 Jahren. "Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", erklärte Thomas Schwarz, Leiter für den Bereich Prävention beim LSVD-Landesverband, am Donnerstag. Er ist der Erfinder der "QueerZ" – einem Festival, das in diesem Jahr bereits zum fünften Mal stattfindet.



Thomas Schwarz arbeitet als Diplom-Pädagoge an Berliner Schulen und lehrt sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Zusammen mit seinem Team kümmert er sich nicht nur um die Aufklärung und Weiterbildung der Schüler*innen, sondern unterstützt diese auch beim Coming-out und hilft Schulen und Lehrer*innen, wenn es in Klassen zu Herausforderungen bei queeren Themen, Mobbing oder Übergriffen kommt.

Ein sicherer Ort des Austausches



Erfinder der "QueerZ": Projektleiter Thomas Schwarz (Bild: privat)

"Gerade für queere Jugendliche fehlte immer ein Angebot zur Vernetzung außerhalb des Internets in der realen Welt", sagte Schwarz. Diese Lücke hat er mit der "QueerZ" geschlossen. Das Festival, welches zweimal jährlich stattfindet, bietet einen sicheren Ort des Austausches, der Information und zudem spannende Workshops sowie eine Show für die queeren Jugendlichen.



Nachdem die letzte "QueerZ" pandemiebedingt ausfallen musst, findet nunmehr am kommenden Samstag die nächste Ausgabe wieder statt – als Outdoor-Festival in der Kinderwelt am Feld (Oderstr. 174, 12049 Berlin-Neukölln). Das wunderschöne Outdoor-Gelände ist direkt am Tempelhofer Feld gelegen und wird vom Jugendamt Neukölln betrieben, welches von Anfang an die "QueerZ" unterstützt hat.



Die Veranstaltung startet um 14 Uhr mit einem großen Projektmarkt, an dem sich die Besuchenden informieren können. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" präsentieren sich das Youthwork-Team der Berliner Aidshilfe, Hilfe, die Boxgirls Berlin, Gleich & Gleich, das queere Jugendzentrum JFE Villa Lützow, das queere Neuköllner Jugendzentrum Q*ube, der Mädchenladen Reachina, manCheck, die IWWIT-Kampagne, Maneo, Trans*Fabel, Berliner Jungs, Queere Jugend Berlin, die ASH mit einem queeren Filmprojekt sowie die Hertha Junxxx.

Voguing, Boxen und alkoholfreie Cocktails mixen

"Es ist immer viel Orga-Arbeit, die sich aber lohnt. Wir möchten einfach ein besonders breites Angebot für die Jugendlichen anbieten", erklärte Schwarz. Besonders ist auch, dass es auf dem Festival Schnupper-Workshops für die queeren Jugendlichen gibt. Themen am Samstag sind u.a. Voguing, Boxen, Memes erstellen, alkoholfreie Cocktails mixen, Umgang mit Hatespeach und queere Selbstverteidigung.



Das Festival und alle Workshops sind kostenfrei. Jugendliche können einfach vorbeikommen und müssen sich auch nicht vorab anmelden. "Es können alle Angebote spontan ausprobiert werden, wir versuchen das so niedrigschwellig wie irgendwie möglich zu gestalten", erklärte Schwarz. Ein besonders Highlight der "QueerZ" ist die Show, die am Ende des Tages um 18 Uhr auf der SchwuZ-Bühne präsentiert wird. Moderiert von den Dragqueens Amy Strong und Gina Pisah, erwartet die Jugendlichen dieses Mal die queere Ikone LEOPOLD und zum Voguing die Kikilounge Berlin.



Auch die Neuköllner Jugendstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) wird die Veranstaltung besuchen und freut sich auf das Engagement, das in dieser Art einzigartig in Berlin ist. "Wir freuen uns auf viele Jugendliche und sind dankbar für alle, die auf unser Angebot aufmerksam machen und damit mithelfen, mehr queere Jugendliche zu erreichen", so Schwarz. (cw)