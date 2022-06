Affenpocken: Stiko empfiehlt Teilen der Community Impfung

Ausschlag auf dem Rücken nach einer Infektion mit dem Affenpocken-Virus (Bild: CPHA)

Angesichts der zunehmenden Zahl von Affenpockenfällen in Deutschland hält die Ständige Impfkommission (Stiko) für bestimmte "Risikogruppen" – künftig – eine Impfung mit einem Pockenimpfstoff für sinnvoll, wie sie am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Impfung wird vor allem Menschen nach einem engen körperlichen oder längeren Kontakt zu Infizierten, Personal in Laboren mit ungeschütztem Kontakt zu Proben sowie Männern empfohlen, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben.



Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung. Erst mit dieser und geeigneter Struktur können Interessierte geimpft werden. Die Stiko-Empfehlung sei "eine gute Nachricht", schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag. "Am 15. Juni steht der Impfstoff bereit. Das Konzept der Impfung wird gerade vorbereitet."



Zu dem Rat im Bereich Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), heißt es, dass alle in Deutschland registrierten Fälle in dieser Community auftraten "und diese Gruppe deshalb besonders geschützt werden soll". Dem Robert-Koch-Institut zufolge wurden bis zum Donnerstag 131 Affenpockenfälle aus zehn Bundesländern gemeldet, am Vortag waren es 113. Die in Deutschland im Gesundheitswesen standardmäßig genutzte MSM-Formulierung meint zugleich nicht zwangsläufig eine sexuelle Übertragung, sondern umschreibt auch eine spezifische Community. Hier gebe es derzeit ein "erhöhtes Expositions- und/oder Infektionsrisiko", so die Stiko.



"Die Affenpocken können prinzipiell jeden betreffen", schrieb die Deutsche Aids-Hilfe erst vor wenigen Tagen. "Wie das Virus in die schwule Community gelangt ist, ist noch nicht geklärt." Der Ausbruch in etlichen Ländern sei bei dieser Krankheit ungewöhnlich. Grund zur Panik bestehe nicht: "Die Fallzahlen sind insgesamt noch gering, das Risiko einer Infektion ist nicht besonders hoch. Die Krankheit kann zwar sehr unangenehm sein, heilt aber meistens von alleine aus. Wir empfehlen, sich gut zu informieren", so Holger Wicht von der DAH, die eine eigenen auf den Webseiten von DAH und IWWIT eingerichtet hat und spezielles Infomaterial für die Szene vorbereitet. Mögliche Symptome, etwa Hautveränderungen wie Pusteln oder Knötchen, sollte man ärztlich untersuchen lassen. Die beste Adresse dafür seien infektiologische Einrichtungen wie zum Beispiel eine HIV-Schwerpunktpraxis.

Mehr als 1.000 Fälle bei aktuellem weltweiten Ausbruch

Da der Pockenimpfstoff zunächst nur eingeschränkt verfügbar sein wird, empfiehlt die Stiko, ihn bevorzugt besonders ansteckungsgefährdeten Menschen anzubieten. Die Grundimmunisierung erfolgt mit zwei Impfstoffdosen in einem Abstand von 28 Tagen. Wer bereits in der Vergangenheit gegen Pocken geimpft wurde, braucht nur eine Dosis. Das Bundesgesundheitsministerium hat 240.000 Dosen des Impfstoffs Imvanex bestellt. 40.000 sollen bis Mitte Juni verfügbar sein und über die Bundesländer verteilt werden.



Für die Bekämpfung des Affenpockenausbruchs sei es neben der Impfung vor allem wichtig, Fälle und deren Kontaktpersonen frühzeitig zu identifizieren, so die Stiko, zudem "Isolations- und Quarantänemaßnahmen einzuleiten, mögliche Verdachtsfälle zeitnah diagnostisch abzuklären sowie die betroffenen Risikogruppen aufzuklären und über Schutzmaßnahmen zu informieren".



Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, geschwollene Lymphknoten und Schüttelfrost sowie ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit, ein tödlicher Verlauf ist selten.



Üblicherweise wird die vor allem in Zentral- und Westafrika auftretende Krankheit durch engen Kontakt mit infizierten Nagetieren übertragen. Affen und Menschen sind lediglich Zufallswirte. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist selten und nur bei engem Kontakt möglich, etwa durch Körperflüssigkeiten, kontaminierte Gegenstände oder den Schorf der Infizierten.



Zum 8. Juni hatte die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC 704 Affenpocken-Infektionen in ihren Mitgliedsländern registriert, in anderen Ländern weltweit inklusive Großbritannien und der Schweiz wurden 473 Fälle berichtet. Ein Großteil der Fälle betraf dabei MSM. Einige Infektionen waren im Mai auf den Maspalomas Pride auf Gran Canaria und ein Fetisch-Festival in Antwerpen zurückverfolgt worden (queer.de berichtete). Erste Infektionen im Laufe des aktuellen Ausbruchs gab es offenbar schon im April.

Linke: Zügig mit Impfen beginnen

Schwule und bisexuelle Männer müssten zügig Impfangebote gegen Affenpocken erhalten, forderte am Donnerstag Kathrin Vogler, gesundheits- und queerpolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Bundestag. "Normalerweise würden wir vor allem vor Stigmatisierung warnen, aber das Infektionsgeschehen ist nach derzeitigem Kenntnisstand so eindeutig", dass dies die einzige vernünftige Konsequenz sein könne.



"Wir sollten unaufgeregt zur Kenntnis nehmen, dass nach den bisherigen Erkenntnissen die Verbreitungsherde der Affenpocken in erster Linie Orte sind, an denen sich schwule und bisexuelle Männer zum Sex trafen", so Vogler, in Deutschland habe der Ausbruch soweit bekannt bislang nur schwule und bisexuelle Männer betroffen. "Die Affenpocken sind nicht vergleichbar mit HIV/Aids, und keinesfalls dürfen sich die Fehler der 1980er wiederholen, als Betroffenengruppen für die Ausbreitung der Krankheit verantwortlich gemacht wurden. Aber nüchtern ist zu betrachten, wo sich die Affenpocken derzeit ausbreiten. Da aufgrund der langen Inkubationszeit von drei Wochen erst die Spitze des Eisbergs sichtbar ist, ist schnelles Handeln geboten."



Vogler forderte das Bundesgesundheitsministerium und Organisationen mit zielgruppenspezifischer Kompetenz wie den Aidshilfen auf, "schnell eine Aufklärungs- und Impfkampagne zu starten und zügig mit dem Impfen in der Betroffenengruppe zu beginnen, um die Erkrankung schnell einzudämmen." Das gelte insbesondere in Regionen mit hohen Fallzahlen. (nb/dpa/afp)



