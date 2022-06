Pride-Monat: Bibliotheken-Portal streamt queere Filme

"Wir beide" und "Mario" sind zwei der Filme (Bild: Weltkino / Pro-Fun Media)

Anlässlich des diesjährigen Pride Month präsentiert filmfriend, das Filmportal der Bibliotheken, sieben Filme, denen auf unterschiedliche Weise ein queeres Thema zugrunde liegt. Nutzer*innen und Nutzer von über 500 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, der Schweiz in Österreich sowie in Luxemburg können die Filme kostenlos über die Webseite oder TV- und Smartphone-Apps streamen. Das Angebot umfasst etwa viele Stadtbüchereien oder Unis und Fachhochschulen.



Unter dem Motto "Farbe bekennen" bietet das Portal insgesamt sieben Werke aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilm an. "Wir beide" (Belg./Frankr./Lux. 2020, Regie: Filippo Meneghetti) beschreibt einfühlsam die verborgene Liebe zwischen einer zaghaften Familienmutter und einer energisch kämpfenden Nachbarin, die bereit ist, für die Liebe alles aufs Spiel zu setzen. Die Komödie "Super Jack und Bruder Langohr" (Niederlande 2005, Regie: Anne de Clercq) vermittelt auf kindgerechte Weise den Familienalltag eines gleichgeschlechtlichen Paares.



"Mario" (Schweiz 2018, Regie: Marcel Gisler) zeigt hochaktuell die Abgründe und Zwänge des Fußball-Sports auf. In der Komödie "Parada" (Frankr./Kroatien/Serbien 2011, Regie: Srdan Dragojevic) wollen ein schwuler Hochzeitsplaner und ein homophober Kriegsveteran gemeinsam die Belgrader Pride-Parade realisieren. "Closet Monster" (Kanada 2016, Regie: Stephen Dunn) ist ein mitreißendes Coming-of-Age-Drama voller Emotionen und einem atemberaubend coolen Soundtrack.



Xavier Dolan verknüpft in "Laurence Anyways" (Kanada 2012) eine hinreißende Liebesgeschichte mit dem Thema Transgeschlechtlichkeit. Die Doku "Gardenia – Bevor der letzte Vorhang fällt" (Dt./Belg. 2014, Regie: Thomas Wallner) begleitet sechs alternde Travestie-Künstler bei ihrer Bühnenshow, die zum Highlight ihres Lebens wird

Die Filme sind über diese Übersichtsseite erreichbar, mit einem gültigen Bibliotheksausweis kann auf das Streamingportal kostenfrei zugegriffen werden. Eine Übersicht der teilnehmenden Bibliotheken findet sich hier. Das Portal wurde im Juli 2017 in Berlin mit dem Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) als der ersten teilnehmenden Bibliothek gestartet und bietet derzeit etwa 3.500 Spiel- und Dokumentarfilme sowie Serienfolgen. Die Filme zum Pride-Monat sind Teil der LSBTIQ*-Kollektion "Queertastische Filme", hier lassen sich etwa auch die Doku "Uferfrauen" oder das Drama "Tom of Finland" anzeigen.



Zu den CSD-Monaten bieten auch der rbb und BR im Juli und August eine queere Filmreihe, die teilweise auch gestreamt werden kann (queer.de berichtete). (pm/cw)