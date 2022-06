Erster Pride-Flieger der Lufthansa

Heute, 07:06h,

Anlässlich des Pride Month startet Lufthansa mit einem ganz besonderen Flugzeug zu Zielen in ganz Europa. Der Airbus A320neo mit der Kennung D-AINY wird in den kommenden sechs Monaten zur "Lovehansa". Der Erstflug hob am Freitag unter der Flugnummer LH841 in Frankfurt ab und landete sicher im dänischen Billund.



Landet hoffentlich auch in Ungarn und Polen: "Lovehansa"-Flieger der Lufthansa (Bild: Lufthansa)

Außen auf dem Flugzeug steht ausnahmsweise nicht Luft-, sondern "Lovehansa" – geschrieben in den Farben des Regenbogens. Auch das Welcome-Panel am Eingang erhielt eine spezielle Regenbogen-Beklebung. Zudem sieht man beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, Herzen in Regenbogenfarben. In der Innenkabine setzen Kopfstützenschoner in den Farben der Prideflagge ein Statement.



Regenbogen-Begrüßung schon beim Einstieg (Bild: Lufthansa)

"Lufthansa ist ein Unternehmen, das für Offenheit, Toleranz und Diversität steht", erklärte die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung. Mit der "Lovehansa"-Sonderlackierung setze man "ein weiteres deutliches Zeichen und macht diesen wichtigen Teil der Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar".

Shitstorm in sozialen Medien

Für die Aktion erntete die Lufthansa in sozialen Medien einen überraschend heftigen Shitstorm. Während einige User ihrer Queerfeindlichkeit freien Lauf ließen, spielte auch schlechtes Timing eine Rolle. Am selben Tag wurde bekannt, dass die deutsche Airline im Juli aufgrund von Personalmangel 900 Flüge streichen muss. Anfang des Monats hatte der "Spiegel" zudem über gravierende Serviceprobleme bei der Lufthansa berichtet (Bezahlatikel). (mize/pm)