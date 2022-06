Deutsche Aidshilfe sucht Sachbearbeiter*in

Heute, 14:01h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe (DAH) vertritt die Interessen von Menschen mit HIV und macht Prävention für Bevölkerungsgruppen, die von HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen besonders stark betroffen sind. Die DAH ist der Dachverband von 115 Mitgliedsorganisationen, ihre Arbeit ist verwurzelt in der Selbsthilfe. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Die DAH sucht für ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin ab 01.08.2022 eine*n



Sachbearbeiter*in

für das Netzwerk "AIDS Action Europe" in der Abteilung Internationales

(befristet, 75% WAZ)



Die Deutsche Aidshilfe ist die Trägerorganisation des Projekts "AIDS Action Europe". AIDS Action Europe ist das größte Netzwerk zum Thema HIV/Aids, das die Erfahrungen von 400 zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Europa und Zentralasien bündelt. AIDS Action Europe vertritt die Interessen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene (www.aidsactioneurope.org).



Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Unterstützung der Umsetzung des Gesamtprogramms von AIDS Action Europe, einschließlich der administrativen Unterstützung der Arbeit des Exekutivkoordinators und des Projektmanagers (Vorbereitung von Doodle und Zoom-Aufrufen, Organisation von Verträgen und öffentlichen Ausschreibungen, Protokollierung der Aufrufe, Nachverfolgung der Kommunikation mit Partnern und dem Lenkungsausschuss);

• Unterstützung der Netzwerkkommunikation und Verwaltung der Mitglieder;

• Administrative Projektabwicklung in Bezug auf die Dokumentation und Mittelabwicklung der Projekte;

• Beteiligung an der Weiterentwicklung der AIDS Action Europe Projekte, Kommunikation und Governance, einschließlich der Vorbereitung von Projekten und Programmanträgen sowie der Berichterstattung.



Das sollten Sie mitbringen:

• Abgeschlossenes (Fach)hochschulstudium (mind. Bachelor) vorzugsweise im Bereich der Sozial- und Kommunikationswissenschaften oder einen vergleichbaren Bildungsabschluss und mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung.

• Kenntnisse zu HIV und anderen STIs, viraler Hepatitis und Erfahrungen in der internationalen Arbeit sind wünschenswert

• Kenntnisse des deutschen Zuwendungsrechts, des Vergaberechts und seiner Nebengebiete sind von Vorteil.

• Sie haben Freude an der Arbeit in einem interdisziplinären und interkulturellen Team. Sie beherrschen den Umgang mit allen relevanten Office-Programmen.

• Sie verfügen über gute Englisch- und nach Möglichkeit auch Deutsch- und Russischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Sie identifizieren sich mit den Zielen der AIDS-Hilfe Europa und der Deutschen Aidshilfe und sind sensibel für alle betroffenen Gruppen und deren Lebensweisen.

• Sie reisen gern und sind gelegentlich zu Wochenendarbeit bereit.



Wir bieten:

• Eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum in einem interdisziplinären Team.

• Eine stabile Bezahlung nach dem TVöD, d.h. bis Entgeltgruppe 9c.

• Einen befristeten Arbeitsvertrag mit 75% der vereinbarten Wochenarbeitszeit, 29,25 Std./Woche. Die Stelle ist bis Ende 2022 gesichert mit Möglichkeit der Verlängerung in Abhängigkeit von der Finanzierung.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt



Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien im pdf-Format).



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von den Bewerber*innen selbst zu tragen sind.



Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 20.06.2022, 24.00 Uhr (spätestens) bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal Connectoor (Kenn-Nr.: PA-AAE-22)!



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und werden aus Datenschutzgründen gelöscht.



Vorstellungsgespräche sind für den 28.06.2022 in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin und/oder online vorgesehen.