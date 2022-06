"Ein Tag für Menschen, die Gedankenexperimente suchen"

Heute, 09:22h, noch kein Kommentar

Einen "Tag für Menschen, die das Neue nicht fürchten und Gedankenexperimente suchen", versprechen die ehrenamtlichen Organisatoren der achten "Pride Denkwerkstatt" in Köln. Im Rahmen des Cologne Pride laden Jonathan Briefs, Marco Doloris Kammholz, Marcel Dams und Patrick Orth am Samstag, den 25. Juni 2022 von 11 bis 17 Uhr zu Vorträgen von insgesamt neun spannenden Impulsgeber*innen aus der queeren Community ein. Veranstaltungsort ist die Loftlocation GreatLive in der Luxemburger Straße 41-43.

Als Referent*innen wurden in diesem Jahr die folgenden Personen eingeladen:



● Jens Ehebrecht-Zumsande, Mitinitiator #OutInChurch, Autor, Supervisor DGSv, Religionspädagoge

● Eli Kappo, detrans Aktivist_In, schreibt autobiographisch über die eigenen Erfahrungen der Detransition, setzt sich für Trans Rechte ein

● Sven Lehmann, MdB Bündnis 90/Die Grünen, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senior*innen, Frauen und Jugend, 1. Queerbeauftragter der Bundesregierung

● Baffolo Meus, Co-Founder des Berliner Netzwerks PinkDot, Gründer der Queergalerie Pink Art, Leiter der Travestie für Deutschland, Autor des Tuntenmanifests "Schminken mit Tschechow"

● Dr. Ekaterina Ogurtsiva, Quarteera e.V., der Verband russischsprachiger LSBTIQ+-Menschen, welcher u.a. mit queeren Zuwanderer*innen arbeitet und Unterstützung beim Coming-out in Familien leistet

● Cornelia Scheel, Autorin von "Mildred Scheel – Erinnerungen an meine Mutter", Herausgeberin (mit Hella von Sinnen und Pelle Pershing) von "Dear Dickie – Erinnerungen an Dirk Bach" (erscheint 2022)

● Joanna Stange und iSaAc, Joanna ist Malerin, Fotografin und Plastikerin. iSaAc benutzt Klang und Bewegung als politisches Ausdrucksmittel

● Jenny Wilken, Kulturwissenschaftlerin (BA), Vorstandsmitglied Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V., Ansprechpartnerin Regenbogenfamilienzentrum des LSVD Berlin-Brandenburg für TIN*Eltern und TIN*Personen mit Kinderwunsch

● Ibrahim Willeke, Queer Aktivist mit Fluchterfahrung, Vorstand bei Sofra – Queer Migrants

Die Vorträge dauern jeweils zwischen 15 und 20 Minuten. Zwischen den Beiträgen wird DJ Kai Mauracher mit seinen Klangteppichen für freie Köpfe und kurze Pausen sorgen. Nach jeweils drei Präsentationen gibt es in den sogenannten "Ansprech-Bars" Gelegenheit zum Dialog zwischen den Referent*innen und den Gästen.



"Wir freuen uns auf eine Gehirnzellen-Gedankenrevolution, verwirrende Perspektivenwechsel und verblüffende Erkenntnisse", heißt es in der Einladung zur achten "Pride Denkwerkstatt". Kooperationspartner der Veranstaltung ist das Queere Netzwerk NRW. (cw)