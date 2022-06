"A Strange Loop" ist bestes neues Musical des Jahres

Heute, 06:10h, noch kein Kommentar

Als bestes neues Musical des Jahres wurde am Sonntag in New York das Stück "A Strange Loop" mit einem Tony Award ausgezeichnet. "A Strange Loop" handelt von einem Platzanweiser, der von einer Show über sich und seinen Alltag als – nach eigener Aussage – "schwuler dicker Schwarzer" im Theaterbusiness träumt.



"Das ist ein großes, Schwarzes und extrem queeres amerikanisches Musical", so wirbt die Homepage der Produktion für das Stück. Es hatte bereits zuvor schon viele Preise gewonnen, etwa den Pulitzer Prize als bestes Dramastück. "A Strange Loop" erhielt auch einen Tony für das beste Drehbuch.



Der erst 22-Jährige Myles Frost gewann für seine Verkörperung von Pop-Ikone Michael Jackson in "MJ" den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical. Bestes neues Theaterstück wurde das Finanzkrisen-Werk "The Lehman Trilogy" über den Untergang der Lehman-Bank. Auch Regisseur Sam Mendes wurde für seine Arbeit ausgezeichnet. Er hat bereits in Hollywood Erfolge gefeiert und 2000 den Oscar für "American Beauty" erhalten.



Bestes Musical-Rival wurde "Company", die letzte Produktion von Broadway-Legende Stephen Sondheim – der im November verstorbene Komponist und Texter gilt vielen als größter Musicalautor in der Geschichte.

Tonys auch für "Take Me Out" und Jesse Tyler Ferguson

Bestes wiederaufgelegtes Theaterstück wurde das Drama "Take Me Out" über schwule Profispieler im Baseball. Als bester Nebendarsteller in dem Stück wurde "Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson mit einem Tony ausgezeichnet.



Den Preis als beste weibliche Hauptdarstellerin in einem Musical erhielt Joaquina Kalukango für ihre Rolle in "Paradise Square", einem Stück über Iren und Schwarze im New York zu Zeiten des US-Bürgerkriegs.

Wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA

Die 75. Tony Awards wurden am Sonntag in der Radio City Music Hall vergeben. Die Verleihung wurde live im US-Fernsehen übertragen und von der queeren Schauspielerin Ariana DeBose moderiert, die im März einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hatte (queer.de berichtete).



Die Tonys gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA, berücksichtigen aber nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. (cw/dpa)