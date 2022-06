Diese 19 Frauen wollen das Herz der Princess erobern

Heute, 12:41h, noch kein Kommentar

Ab Dienstag sucht eine lesbische Bachelorette wieder nach ihrer Liebsten: Dann startet im Streamingportal RTL+ die zweite Staffel der Datingshow "Princess Charming". Bereits jetzt ist für alle ein Sneak Peak auf RTL+ erhältlich, in dem die erste Viertelstunde der Premierenfolge zu sehen ist. Die ganzen Folgen sind aber nur für Abonnent*innen streambar. Jede Woche gibt es eine neue Episode.



Wer RTL+ nicht abonniert hat, kann die Folgen mit einer Woche Verspätung im Free-TV-Sender Vox ansehen. Die Sendung wird aber im Spätprogramm versteckt: Sie läuft jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.25 Uhr. Die Ausstrahlung zur Geisterstunde führte auch zu Kritik. So heißt es auf quotenmeter.de: "Sicherlich hätte 'Princess Charming' – gerade aufgrund der in jener Woche ausgerufenen 'Woche der Vielfalt' – einen prominenteren Sendeplatz verdient gehabt." Immerhin strahlt Vox die Sendung jetzt mit weniger Abstand zur Streaming-Premiere aus: Bei vorherigen "Prince Charming"- und "Princess Charming"-Staffeln dauerte es stets mehrere Monate, bevor die Folgen ins Free-TV kamen.

19 Kandidatinnen warten auf Hanna

Dieses Jahr buhlt die 28-jährige Hanna Sökeland auf der griechischen Insel Rhodos als Princess um das Herz der 19 queeren Kandidatinnen. Die leidenschaftliche Motorradfahrerin aus Hannover arbeitet als Projektleiterin auf Baustellen. In der ersten Folge lernt sie die Kandidatinnen kennen, die schon ganz heiß auf die Princess sind. In einer Kennenlern-Runde zeigt sich schon ansatzweise, wer die Favoritinnen sein könnten. Und am Ende der Folge geht es auch gleich ans Eingemachte: Eine der Kandidatinnen muss ihren Traum, mit der Princess in den Sonnenuntergang zu fahren, bereits aufgeben.



Hanna in ihrer Arbeitsbekleidung (Bild: RTL)

"Princess Charming" ist ein Ableger der schwulen Datingshow "Prince Charming", die ebenfalls auf RTL+ läuft. Die erste Staffel der lesbischen Version wurde wie schon der schwule Vorgänger positiv aufgenommen. Letztes Jahr erhielt "Princess Charming" etwa den Deutschen Fernsehpreis als beste Realityshow (queer.de berichtete). Außerdem war die Show für den Grimme-Preis nominiert, konnte aber – anders als "Prince Charming" vor zwei Jahren – die Auszeichnung nicht gewinnen (queer.de berichtete). (dk)