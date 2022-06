Hendrik Streeck als queere Führungskraft geehrt

Heute, 13:59h,

Die Stiftung Prout At Work hat am Montag seine "Prout Performer 2022" vorgestellt. Dabei belegen unter anderem Virologe Hendrik Streek und der Queerbeauftragte Sven Lehmann die ersten Plätze in insgesamt sieben Kategorien. Mit der Auszeichnung werden seit mehreren Jahren hauptsächlich queere Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben geehrt, die sich für die Belange queerer Menschen stark machen "und so selbst zu Vorbildern werden", wie die Stiftung erklärte.



In der Kategorie "Prout Executives" liegt der offen schwule Virologe Hendrik Streeck den ersten Platz. Der 44-Jährige ist Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn und Co-Direktor des Zentrums für HIV und Aids. 2019 wurde er zum Chef des Kuratoriums der Deutschen Aids-Stiftung gewählt (queer.de berichtete). Prout At Work würdigte Streeck mit den Worten: "Er tritt öffentlich und am Universitätsklinikum für Meinungs- und Diskussionsvielfalt ein und ist ein Global Health Champion im Kampf gegen HIV und Aids, Diskriminierung und Stigmatisierung."



Auf Platz zwei landete die lesbische Managerin Christiane Scholz, die Vorstandschefin des Heidenheimer Verpackungsherstellers Edelmann Group. Platz drei belegt Nico Hofmann, der offen schwule Chef des Filmunternehmens Ufa.

Grüne bei Politik-Auszeichnung vorn

In der Kategorie "Prout Politicans" führen drei Politiker*innen der Grünen die Liste an: Den ersten Platz belegt der Queerbeauftragte Sven Lehmann. Auf Platz zwei folgt die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die wegen ihrer Transidentität zuletzt von AfD und Feministinnen scharf attackiert wurde. Bronze geht an die queere Europaabgeordnete Terry Reintke. Danach folgt auf Rang vier der offen schwule Sozialdemokrat Falko Drossmann.



Ich bin #PROUTinPoltics! Gemeinsam mit vielen anderen engagierten LGBT*IQ Role Models bin ich auf einer der #PROUTPERFORMER-Listen der @proutatwork gelistet. Ein Coming Out ist kein Hindernis für eine Karriere. Die LGBT*IQ-Community auch am Arbeitsplatz out und proud leben kann. pic.twitter.com/FDKABaXRPx Jürgen Lenders (@JurgenLenders) June 13, 2022

| Twitter / JurgenLenders | Auch der FDP-Politiker Jürgen Lenders ist auf der Liste aufgeführt

Die Gewinner*innen der anderen Kategorien: Bei "Prout in SMEs" (kleine und mittelständische Unternehmen) liegt Christoph Kruse, der Gründer und Geschäftsführer des Berliner Unternehmens-Softwareanbieters Bookingkit, vorne. Bei "Prout in Media, Art, Culture" siegt der amtierende Mister Gay Germany Max Appenroth, der als erster trans Mann diesen Schönheitswettbewerb gewann (queer.de berichtete). In der Kategorie "Prout in the public service" (öffentlicher Dienst) wird die offen lesbische Verfassungsrichterin Susanne Baer ausgezeichnet. In der "Prout Voices"-Kategorie hat der offen schwule Manager Nikita Branov die Nase vorne – er ist Executive Assistant to Chief Human Resources Officer bei der Metro AG.

Bahnchef als Ally ausgezeichnet

Zudem wurde der Preis für den besten "Executive Ally", also den größten Verbündeten in der Wirtschaft, vergeben. Hier erhält Richard Lutz, der Vorstandschef der Deutschen Bahn, die Goldmedaille. Der Betriebswirt und Manager setze sich "dafür ein, dass alle Mitarbeitenden unabhängig von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität ihre Kompetenzen diskriminierungsfrei einbringen können und Inklusion und Chancengleichheit bei der Bahn als selbstverständlich gelebt werden", so Prout At Work.



"Diverse Teams machen ein Unternehmen erfolgreicher", so begründete Albert Kehrer, einer der Gründer von Prout At Work, die Notwendigkeit der Auszeichnung. Neben Geschlecht, Alter, Herkunft, körperlichem Vermögen, Religion etc. seien sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zwei der Merkmale, die die Vielfalt in einem Unternehmen ausmachten. "Dafür müssen die Führungskräfte aber zunächst einmal die Bedingungen herstellen, dass Vielfalt auch gelebt werden kann.", erklärte Kehrer. "Denn nur wer sich nicht verstecken muss, kann sein Potenzial voll entfalten."



Kehrer verwies dabei auf die Studie "Out im Office?!" aus dem Jahr 2017. In dieser wurde festgestellt, dass fast 30 Prozent der queeren Beschäftigten am Arbeitsplatz ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität geheim halten (queer.de berichtete). (dk)