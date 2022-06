Zwei queerfeindliche Übergriffe in Berlin-Neukölln

Ingolf / wikipedia) Beide Vorfälle ereigneten sich fast am selben Ort (Bild:

In der Nacht vom Sonntag auf den Montag soll nach Polizeiangaben eine 30-jährige diverse Person im Berliner Ortsteil Neukölln von vier unbekannten Männern queerfeindlich beleidigt und mit einem Pflasterstein beworfen worden sein. Laut einer Zeugin ereignete sich dieser Vorfall gegen 0.20 Uhr, kurz vor dem Eingang zum U-Bahnhof Leinestraße, in den sie und die vom Stein am Oberarm getroffene Person anschließend schutzsuchend geflüchtet seien. Die Tatverdächtigen hätten sich demnach in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei gab weiter bekannt, dass die verletzte Person trotz erlittener Schmerzen am Arm eine ärztliche Versorgung abgelehnt habe.



Mit einem stationären Aufenthalt endete hingegen eine Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag unweit des U-Bahnhofs Leinestraße, in der Okerstraße. Dort soll ein 30-Jähriger aus einer Gruppe unbekannter Männer heraus gegen 16.30 Uhr zunächst verspottet und homophob beleidigt worden sein. Nachdem dieser daraufhin seine mitgeführte Bierflasche zu Boden geworfen haben soll und der Gruppe den Rücken kehrte, soll diese ihm gefolgt sein. Anschließend sollen einzelne junge Männer den 30-Jährigen durch Faustschläge gegen den Kopf attackiert haben, so dass dieser zu Boden ging. Die Tatverdächtigen seien anschließend geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten Mann schließlich in ein Krankenhaus.

Staatsschutz ermittelt

In beiden Fällen ermittelt nun – wie in Fällen von vermuteter Hasskriminalität üblich – der Polizeiliche Staatsschutz. Ob und inwiefern die Tatverdächtigen dieselben sind, sei Teil der noch andauernden Ermittlungen. Nährere Angaben zu den mutmaßlichen Täter machte die Polizei wie immer bei ihren Erstmeldungen nicht.



Aus der Bundeshauptstadt gibt es regelmäßig Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Berliner Polizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)