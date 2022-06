Köln: gerne anders! sucht Sozialarbeiter:in / (Sozial-)Pädagog:in

Heute, 17:07h, noch kein Kommentar

"gerne anders!" sensibilisiert, bildet und berät Jugendarbeit und Jugendhilfe in NRW zu Themen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Durch ein landesgefördertes Projekt können wir seit 2016 junge LSBTI* mit Fluchthintergrund verstärkt in den Blick nehmen, uns ihnen und ihren besonderen Unterstützungsbedarfen im Rahmen der offenen Jugendarbeit verstärkt zuwenden sowie die interkulturelle und rassismuskritische Öffnung der together-Jugendtreffs (Ruhrgebiet/Niederrhein) und des anyway (Köln) vorantreiben.



Zur Unterstützung und Förderung von jungen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und inter* Personen mit Fluchthintergrund durch Angebote der offenen LSBTI*-Jugendarbeit, Beratung und Netzwerkarbeit im Jugendzentrum "anyway e.V." in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in

oder vergleichbar

in Teilzeit (15 Wochenstunden)



Sie bringen mit:

● abgeschlossenes pädagogisches oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium

● Interesse an und möglichst Erfahrungen in der Jugendarbeit / Jugendhilfe

● persönliche Affinität zur professionellen Arbeit mit der Zielgruppe

● interkulturelle Kompetenz

● Bereitschaft zur Arbeit am Abend und teilweise an Wochenenden

● selbstständiges und strukturiertes Arbeiten, Teamfähigkeit

● vorzugsweise gute Kenntnisse in den Themenfeldern Flucht/ Asyl, Antirassismus und Empowerment sowie Lebensweltkenntnisse von LSBTI* Jugendlichen

● sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie gute Kenntnisse einer weiteren Sprache (z.B. Französisch, Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Englisch usw.)



Wir haben für Sie:

● einen Arbeitsplatz mit einem Stellenvolumen von 15 Wochenstunden

● einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

● kontinuierliche Fort- und Weiterbildung



Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2022. Eine Weiterbeschäftigung ist im Falle der Fortsetzung der Finanzierung durch den Zuwendungsgeber vorgesehen. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe 11b.



Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von People of Color und/oder Personen mit Migrationserfahrungen.



Bitte senden Sie Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen per E-Mail (zusammengefasst in einem PDF-Dokument) bis zum 30 Juni 2022 an unseren Vorstand !