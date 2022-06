Was macht dich zur idealen Princess, Hanna Sökeland?

Von Patrick Heidmann

Hanna, die erste Frage liegt natürlich auf der Hand: Hast Du vergangenes Jahr die erste Staffel von "Princess Charming" geguckt?



Na klar, und ich fand die Staffel total aufregend. Hat Spaß gemacht, sie zu gucken. Gerade auch, weil sie nicht so trashig war, wie man das von einer Reality-Show vielleicht erwartet. Deswegen hatte ich auch Lust, mich zu bewerben.



Das hast du damals direkt beschlossen?



Nein, beim Gucken habe ich darüber noch nicht großartig nachgedacht. Ich habe erst im Nachhinein irgendwann gesehen, dass man sich für die zweite Staffel bewerben kann. Das habe ich dann spaßeshalber gemacht, ohne wirklich etwas zu erwarten. Als dann die Anfrage zum Casting kam, war mein Ziel eigentlich eher, als Kandidatin in die Villa zu kommen. Ich dachte, das ist ein bisschen wie bezahlter Urlaub. (lacht) Party machen und ein bisschen was trinken, einfach Spaß haben und eben viele Frauen kennen lernen. Und man hat bei dem Ganzen auch noch die Möglichkeit, für ein bisschen Aufklärung zu sorgen, was ich an der Show ja auch sehr cool finde. Aber dann kam die Frage, ob ich nicht die Princess sein will.

Und du hast sofort zugesagt?

Ich habe schon kurz drüber nachgedacht, denn das war ja gar nicht mein Plan. Aber ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und gemerkt, dass ich mich bei dem Produktionsteam unglaublich wohl fühle. Das hat mir die Sicherheit gegeben, diese Rolle einzunehmen.



Was hat die Produktion in dir gesehen? Welche Qualitäten bringst du mit, die dich zu einer idealen Princess machen?



Das wichtigste ist wahrscheinlich, dass man einfach authentisch, offen und ehrlich ist. Denn die Produktion braucht ja jemanden, den sie einschätzen und dem sie vertrauen können, auch wenn es mal stressig wird. Denn als Princess hat man, anders als Kandidatin, ja nicht die Möglichkeit, einfach mittendrin die Koffer zu packen und zu gehen, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Man muss bis zum Ende kämpfen, deswegen sollte man schon auch mit Stress umgehen können. Und natürlich hat sicherlich auch geholfen, dass ich ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt habe und kommunikativ bin.



Stehst du auch gerne im Mittelpunkt?



Eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht, zumindest nicht in so einer großen Gruppe. Das war tatsächlich sehr ungewohnt, von 19 Frauen die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Sonst passiert einem das im Leben ja auch eher selten. Aber genauso wie an die Kameras habe ich mich auch daran irgendwie gewöhnt.



Die 28-jährige Hanna arbeitet als Projektleiterin in der Baubranche

Gerade hast Du den Stress erwähnt, den es auch bedeuten kann, die Princess zu sein. Was war während des Drehs denn besonders stressig – und was die größte Herausforderung?



Man dreht einfach wirklich lange, das ist viel Arbeit und echt aufwendig. Außerdem ist es natürlich ein bisschen stressig, so viele Frauen kennen zu lernen, denn man muss sich auf viele verschiedene Typen einstellen können und sich auch viele Sachen merken, die einem erzählt werden. Aber die größte Herausforderung waren wie erwartet die Entscheidungsnächte. Man hat nicht viel Zeit, alle wirklich kennen zu lernen, deswegen ist es schwer, sich sicher genug zu sein, wen man nach Hause schicken möchte.



Die erste Staffel im vergangenen Jahr wurde von der Kritik gefeiert und unter anderem für den Grimme-Preis nominiert. Setzt dich diese hohe Messlatte unter Druck?



Bestimmt gibt es Menschen, die jetzt besonders hohe Erwartungen haben, aber ich habe mir da überhaupt keinen Druck gemacht und darüber nicht nachgedacht. Mir war einfach nur wichtig, dass ich authentisch ich selbst bleibe und mein Ding durchziehe. Entweder ist das Publikum damit am Ende zufrieden oder eben nicht.



Was die Show unter anderem so besonders machte, waren die Themen, die besprochen wurden, und die vielen Facetten queerer Erfahrungen, die gezeigt wurden…



Das wird alles natürlich auch dieses Jahr geboten!



Bist du denn bereit dafür, mit der öffentlichen Wahrnehmung nun auch eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen?



Noch habe ich gar nicht wirklich realisiert, dass ich die Princess bin. Das kommt wahrscheinlich erst, wenn nun wirklich die Ausstrahlung beginnt. Aber ich bin selbst auf jeden Fall total aufgeregt. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie das alles zusammengeschnitten wurde. Und habe natürlich auch nicht mitbekommen, was in der Villa alles passiert ist, wenn ich nicht da war. In jedem Fall habe ich keine wirkliche Ahnung, was alles auf mich zukommen wird. Aber ich bin da offen und habe Bock drauf.



Also auch dafür, deinen Job an den Nagel zu hängen und weiter in den Medien zu arbeiten?



Ich habe eine Ausbildung im Bereich Trockenbau gemacht und danach noch eine Technikausbildung abgeschlossen. Inzwischen bin ich in der Projektleitung in der Baubranche und mache momentan noch meinen Betriebswirt. Daran habe ich viel Spaß und mein Job ist mir wichtig. Deswegen will ich versuchen, das alles unter einen Hut zu bekommen. Momentan ist das noch möglich, und ich werde versuchen, dass das auch so bleibt.



Über die Liebe haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Als Princess gehört es aber vermutlich dazu, dass man an die eine Traumfrau glaubt und ein Beziehungsmensch ist, oder?



Ich bin das auf jeden Fall total. Ich bin immer gerne in Beziehungen, und das auch langfristig. Meine Beziehungen waren eigentlich alle mindestens anderthalb oder zwei Jahre. Ich brauche das irgendwie in meinem Leben. Und ich glaube absolut daran, dass "Princess Charming" eine Möglichkeit ist, die Richtige kennenzulernen. Wenn das im Bus, in der Bar oder bei der Arbeit klappen kann, warum dann nicht auch im Fernsehen? Gerade auch, weil man da für eine Weile in einer ganz besonderen Blase lebt und gar keine andere Möglichkeit hat, als sich mit den anderen Menschen darin intensiv auseinanderzusetzen.

Wann und wo läuft die Show?



Die zweite Staffel von "Prince Charming" kann ab Dienstag, den 14. Juni 2022 auf Die zweite Staffel von "Prince Charming" kann ab Dienstag, den 14. Juni 2022 auf RTL+ gestreamt werden. Jede Woche gibt es für die Abonnent*innen eine neue Episode. Bereits eine Woche nach RTL+ sind die Folgen ab dem 21. Juni gegen 0.25 Uhr auf Vox zu sehen. Für Nicht-Abonnent*innen ist auch ein Sneak Peak auf RTL+ erhältlich, in dem die erste Viertelstunde der Premierenfolge zu sehen ist.