"Joker"-Fortsetzung: Lady Gaga als Harley Quinn?

Heute, 10:28h,

Hat Lady Gaga die nächste große Filmrolle an Land gezogen? Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, befindet sich die 36-jährige US-Sängerin angeblich in Gesprächen, eine Rolle in der "Joker"-Fortsetzung zu übernehmen. Demnach könnte Lady Gaga Harley Quinn verkörpern (der Name der Figur ist eine Anspielung auf Harlequin, also das englische Wort für Harlekin). Laut Insider*innen ist auch Joaquin Phoenix (47) in Verhandlungen über seine Rückkehr als Joker. Zudem soll das Sequel angeblich ein Musical werden, wie der "Hollywood Reporter" weiter berichtet.



Joaquin Phoenix hat das Drehbuch bereits gelesen



In der vergangenen Woche hatte Regisseur Todd Phillips (51) via Instagram angekündigt, dass es einen zweiten Teil des Oscar-prämierten Films aus dem Jahr 2019 geben werde. Er postete ein Foto, das offenbar das Cover des Drehbuchs zeigt. Auf rotem Grund stehen die Worte: "Joker Folie à Deux, geschrieben von Scott Silver und Todd Phillips". Die beiden hatten bereits für das Drehbuch des ersten Teils verantwortlich gezeichnet. "Folie à deux" ist der Ausdruck für eine gemeinsame psychotische Störung. Dabei entwickeln sich nahestehende Personen gemeinsame wahnhafte Vorstellungen.

Ein weiteres Foto des Posts zeigt Joaquin Phoenix in das Drehbuch vertieft, was bereits die Gerüchte anheizte, dass der Schauspieler erneut in die Titelrolle des Psycho-Clowns schlüpfen könnte. 2020 hatte ihm der "Joker" den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" eingebracht.





Sängerin Lady Gaga, die sich vor 13 Jahren als bisexuell geoutet hatte, hatte zuletzt mit ihrem Song für den Sommerblockbuster "Top Gun: Maverick" für Schlagzeilen gesorgt (queer.de berichtete). (spot/cw)