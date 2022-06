"Princess Charming": Hanna rast in Lederkluft zu den ersten Flirts

Endlich ist es so weit: Die zweite Staffel von "Princess Charming" hat begonnen. In der Auftakt-Folge werden uns die neuen Kandidatinnen vorgestellt. Man bekommt schnell den Eindruck, dass RTL versucht hat, den Cast noch diverser zu besetzen als in der ersten Staffel. Leider ist dies nicht ganz gelungen, denn die Kandidatinnen entsprechen alle dem westlichen Schönheitsideal und wirken zum Teil recht "glatt gebügelt". Das könnte allerdings daran liegen, dass bei der Auswahl der Mitstreiterinnen auf die Wünsche von Hanna eingegangen wurde. Bestimmt erhofft man sich durch die körperliche Anziehungskraft viele "heiße" Momente. Wir erinnern uns an den Knutsch-Marathon von Irina oder die Whirlpool-Szene aus der letzten Staffel.



Aber trotz aller Kritik an den Casting-Entscheidungen, die zweite Staffel hat das Potential, Themen anzusprechen, die in der ersten nicht vorkamen. Zum Beispiel das Leben als queere Mutter oder wie es ist, als lesbische Frau für die katholische Kirche zu arbeiten.

Hanna mit Vorschlaghammer und Arbeitskluft

Zwischen der Vorstellung der Kandidatinnen lernen wir auch Hanna kennen, die von sich behauptet, keine Couch-Potato zu sein. Ist es etwa möglich, dass sie Action mag?



Princess Hanna auf der Baustelle (Bild: RTL)

Ansonsten ist Hanna ein Familienmensch, fährt gerne Motorrad und arbeitet als Bauleiterin. Als Frau in dieser männerdominierten Branche hat sie es sicher nicht immer leicht. Es wäre schön, wenn das Thema in späteren Folgen noch mehr Tiefe bekommt. Bis jetzt bleibt es bei Aufnahmen von Hanna mit Vorschlaghammer und Arbeitskluft. Außerdem ist sie ein körperlicher Mensch und mag es, gestreichelt zu werden. Die besten Voraussetzungen also für eine Princess Charming.

Der Alkohol scheint wieder in Strömen zu fließen

Die Kamera begleitet zunächst die Kandidatinnen im Bus zur Villa, und so einiges hat sich geändert. Es gibt eine neue Location mit größerem Außenbereich, Pools und einer Hängematte. Die Benutzung letzterer scheint allerdings nicht selbsterklärend zu sein, so braucht es die Hilfe von vier Kandidatinnen, um zu verhindern, dass Vivien nicht runterfällt. Das könnte aber auch dem Alkohol geschuldet sein, der wieder in Strömen zu fließen scheint.



Die Mädels stoßen auf ihren Einzug an (Bild: RTL)

Ausgerechnet mit den Ketten ist leider alles beim Alten geblieben. Diese passen wie noch immer nicht zu den ganzen Lederjacken und Power Suits, die bei der Ladies Night getragen werden. Zuletzt fällt auf, dass man sich bei der Einrichtung des großen Schlafraums an den Princess-Charming-Farben orientiert hat: rosa und orange. Was als Corporate Design auf Social Media funktioniert, ist als Inneneinrichtung aber nicht weniger als ein ästhetisches Verbrechen.



Nachdem die Villa ausgiebig inspiziert wurde, erhalten die Frauen einen ersten Eindruck der Princess. Auf einem kleinen Tablet-Bildschirm bekommen sie Hanna zum ersten Mal zu Gesicht – beziehungsweise ihren Umriss. Aber trotz dieser recht merkwürdig anmutenden Sequenz sind die Frauen in der Villa natürlich schon hin und weg.



"Ich bin vom ADAC, ich weiß, wie Abschleppen geht"



Als die Princess dann schließlich stilecht auf dem Motorrad und Lederkluft dazustößt, gibt es kein Halten mehr. Zum Beispiel diesen holprigen Flirtversuch: "Ich bin vom ADAC, ich weiß, wie Abschleppen geht". Da sind wir ja mal gespannt, liebe Anastasia. Auch Paula versucht, der Princess näher zu kommen, indem sie ihr hilft, verschmierten Lippenstift von der Oberlippe zu wischen. Sie scheint unangenehm lange dafür zu brauchen, das könnte aber auch an einem unglücklichen Schnitt seitens der Produktion liegen.



Kennenlernen in der Villa (v.l.n.r.): Anastasia, Princess Hanna, Dora, Kim Paula, Maria und Jördis (Bild: RTL)

Während der Ladies Night spricht Hanna auch mit einzelnen Kandidatinnen, wobei sie in den Confessionals erzählt, dass sie besonders zu Jessica eine starke Anziehung verspürt. Die beiden flirten in ihrem Einzelgespräch so heftig, dass es scheint, als könnten die anderen eigentlich schon einpacken. Dank eines Zusammenschnitts etlicher Kussszenen aus dem Vorspann für die restliche Staffel, weiß man allerdings: Alles ist noch offen.



Ihre Sachen packen muss am Ende des Abends tatsächlich eine Kandidatin: Vivien hat leider keine der begehrten Ketten bekommen. Der Funke ist während des wirklich nahezu unerträglichen Smalltalks zwischen den beiden nicht übergesprungen.



Die Staffel hat auf jeden Fall Potential. Wird die Harmonie zwischen den Kandidatinnen bewahrt bleiben? Kann Hanna Irinas Knutschrekord von letztem Jahr brechen? Und arbeitet Anastasia wirklich beim ADAC? Wir können gespannt sein!