RTL startet Marketingkampagne zur "Woche der Vielfalt"

Eine umfangreiche Marketingkampagne macht ab sofort auf die "Woche der Vielfalt" aufmerksam, in der RTL Deutschland vom 20. bis 26. Juni queere Themen in den Mittelpunkt seiner umfangreichen Inhaltsangebote stellen will. Zu RTL Deutschland gehören unter anderem mehr als ein Dutzend lineare Fernsehsender, 50 Printmagazine sowie das Streamingportal RTL+ und weitere digitale Angebote.



Als übergeordnete Klammer wurde das Label "Vielfalt verbindet" für die Diversity-Initiative entwickelt. Ergänzt um den Claim "Denn uns verbindet mehr, als uns trennt" soll so die Leitidee der Kampagne gezeigt werden.



(Bild: RTL)

Ziel de Initiative sei es, "die Nutzer*innen unterhaltsam und unbefangen an das Thema Vielfalt und hier insbesondere LGBTIQ+ heranzuführen, Vorurteile abzubauen und zu informieren". Alle Protagonist*innen der aktuellen Kampagne gehörten der queeren Community an und würden für sich selbst sprechen. Zu ihnen gehören neben Dragqueen Olivia Jones auch Jorge González ("Let's Dance"), Bella Lesnik ("Exclusiv – Das Starmagazin"), Irina Schlauch ("Princess Charming") und Brix Schaumburg ("Sunny – Wer bist du wirklich?).

Zu den Buchstaben des Akronyms LGBTIQ+ sind Trailer mit den Protagonist*innen entstanden, die sich dem entsprechenden Teil der Community zugehörig fühlen (u.a. "L" für Lesbisch mit Irina Schlauch, "G" für Gay mit Jorge González). Die Trailer werden auf allen Sendern von RTL Deutschland eingesetzt sowie auf RTL.de, RTL+ und ntv.de digital verlängert. Ergänzt werden sie on Air durch sogenannte Werbetrenner, mit denen die Werbeblöcke vom übrigen Programm abgegrenzt werden. Hinzu kommen digital verschiedene Werbemittel. Ein ensprechendes Cornerlogo solle alle Inhalte der Themenwoche kennzeichnen und so einen hohen Wiedererkennungswert schaffen.



Printmotive mit den Protagonist*innen erscheinen in RTL-Magazinen wie "Stern" und "Gala". Sie verweisen (mit Hilfe eines QR-Codes) ebenso wie die übrigen Kampagnenbestandteile auf die Seite rtl.de/vielfalt, auf der laufend Informationen rund um die Themen und Inhalte der Vielfaltswoche ergänzt werden. Auch das beliebte Reportagemagazin "Geo" beteiligt mit einer queeren Sonderausgabe an der Aktionswoche.



Auch Moderatorin Bella Lesnik macht bei der Kampagne mit (Bild: RTL)

Die täglichen Serien "Unter Uns", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" integrieren die Postermotive der Kampagne in die während der Themenwoche laufenden Folgen, die zudem direkt queere Themen behandeln sollen. Teil der Kampagne sind auch Einträge auf den Socialmedia-Kanälen von RTL Deutschland bei Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und Youtube sowie Funkspots in den RTL-Radiosendern.



Mit vielen queeren Programmschmankerln will RTL auch im TV punkten: So feiert das Showformat "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" am Montag in der Primetime Premiere – moderiert von Tim Mälzer. Die Nachrichten- und Magazinsendungen berichten in ihren Beiträgen umfangreich über queere Themen: Unter anderem wird ein "Nachtjournal-Spezial" den Umgang mit Mitgliedern der LGBTI-Community im WM-Gastgeberland Katar kritisch beleuchten. In der Wochenserie "Das Leben ist bunt" setzt sich Bella Lesnik journalistisch mit dem Thema der Vielfalts-Woche auseinander, ebenso Reporter Lutz Harbaum in einem eigens für die Woche produzierten Rapsong.



Der Sender Vox zeigt unter anderem wochentäglich um 15 Uhr eine "Shopping Queen"-Gaywoche mit allesamt schwulen Kandidaten, auch im "Perfekten Dinner" um 19 Uhr gibt es eine queere Woche. Am 26. Juni läuft außerdem in der Primetime "Das perfekte Promi Dinner" zum Thema Vielfalt mit Irina Schlauch, Nicolas Puschmann, Candy Crash und Jessica Derucki.



Bereits diesen Dienstag ist die die zweite Staffel der lesbischen Datingshow "Princess Charming" auf RTL+ angelaufen. Die Serie wird mit je einer Woche Verspätung in Free-TV-Erstausstrahlung auf Vox gezeigt.



Begleitet wird die "Woche der Vielfalt" mit der Single "Glitter and Gold" von Imen Siar – im Rahmen einer Kooperation mit Warner Music Germany. Der Song wird in allen Trailern und Werbetrennern eingesetzt. (pm/dk)