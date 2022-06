Heute, 06:19h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) ist sowohl eine Selbsthilfeorganisation als auch ein Interessens- und Fachverband. Als Dachverband von ca. 115 Mitgliedsorganisationen vertritt sie die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Prävention für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de



Wir suchen zum 01.08.2022



Sachbearbeitung Projektabrechnung (m,w,d)

(EG 6 TVöD Bund, unbefristet , Teilzeit 50%)



Zu Deinen Aufgaben gehören:

● Abrechnung von Projekten der DAH, z.B.:

- Erstellung von Verwendungsnachweisen (zahlenmäßige Nachweise), Belegzuordnung entsprechend den Positionen in den Finanzierungsplänen, Prüfung von Beleg auf Vollständigkeit

- Kontrolle der Einhaltung der besonderen Bewilligungsbedingungen und Förderrichtlinien, von Fristen u.a.

● Unterstützung von Buchhaltungsarbeiten

● Vertretung der/des SB Seminarverwaltung



Dein Profil:

● Abgeschlossene kaufmännische oder verwaltungstechnische Berufsausbildung und/oder Erfahrungen in der Projektabrechnung bzw. Finanzbuchhaltung

● Erfahrungen bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen

● DATEV-Kenntnisse sind von Vorteil

● Sicherer Umgang mit Office 2016 (speziell Excel)

● Kenntnisse ausgewählter Vorschriften aus z.B.

- den Förderrichtlinien und besonderen Bewilligungsbedingungen

- den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung

- der Bundeshaushaltsordnung (BHO), den Verwaltungsvorschriften zur BHO

● Für die Tätigkeit sind gute Deutschkenntnisse (C1) nötig

● Sensibilität gegenüber den von HIV/Aids besonders betroffenen Menschen und deren Lebensweisen sowie Identifizierung mit den Zielen der DAH



Wir bieten Dir:

● Eine sinnstiftende und vielseitige Arbeit im gemeinnützigen Sektor

● Eine Vergütung nach Entgeltgruppe EG 6 TVöD Bund

● Eine unbefristete Teilzeitstelle mit 19,5 Wochenstunden

● Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung

● Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

● Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einer vielfältigen, toleranten und weltoffenen Organisation

● 30 Tage Jahresurlaub

● jährliche Sonderzahlung



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung und/oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von dem*der Bewerber*in selbst zu tragen sind.



Wir freuen uns auf Deine ausführliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien im pdf-Format).



Bewerbungsschluss ist der 11.07.2022, 24:00 Uhr (Eingang DAH/Connectoor)



Vorstellungsgespräche finden am 22.07.2022 in den Räumen der Deutschen Aidshilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin oder per Zoom statt.



Bewerbungen (max. 2 Dokumente im pdf.-Format) bitte über unser Bewerbungsportal Connectoor.



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und werden aus Datenschutzgründen gelöscht.