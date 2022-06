Tom Hanks: Würde schwule Rolle heute nicht mehr spielen

Heute, 10:33h,

Hollywood-Star Tom Hanks würde die schwule Rolle in dem Film-Drama "Philadelphia" heute nicht mehr spielen. "Könnte ein Heterosexueller das, was ich in 'Philadelphia' gemacht habe, heute tun? Nein, und das zu Recht", sagte der 65-Jährige dem "New York Times Magazine".



Als Meilenstein gefeiert, der sich durch emotionalen Tiefgang und außergewöhnliche Schauspielkunst auszeichnet, zeigt "Philadelphia" Tom Hanks und Denzel Washington in den Hauptrollen als die beiden Rechtsanwälte Andrew Beckett und Joe Miller, die sich zusammenschließen, um eine renommierte Anwaltskanzlei wegen Diskriminierung zu verklagen – Beckett war wegen seiner HIV-Infektion und seiner Homosexualität gefeuert worden. Aus dem ungleichen Duo werden Freunde, deren Mut über die Vorurteile und Bestechlichkeit ihrer einflussreichen Gegner siegt.

Hans erhielt Oscar als bester Hauptdarsteller

"Philadelphia" war im Jahr 1993 die erste große Hollywood-Produktion, die sich kritisch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Opfern der Immunschwächekrankheit und der schwulen Community auseinandersetzte – zu einem Zeitpunkt, als schon 220.000 Menschen in den USA an den Folgen von Aids gestorben waren. Die Premiere des Films wurde von zahlreichen Protesten christlicher Gruppen begleitet, die eine positive Darstellung von Homosexualität anprangerten. Hanks wurde 1994 für seine Rolle mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

"Ich glaube nicht, dass die Leute die fehlende Authentizität eines Heteros, der einen Schwulen spielt, akzeptieren würden", sagte Hanks im Gespräch mit dem "New York Times Magazine". "Es ist kein Verbrechen, kein Buh-Ruf, wenn jemand sagt, dass wir mehr von einem Film verlangen in der modernen Welt der Authentizität." (cw/dpa)



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film