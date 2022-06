Princess Hanna: Viele Lesben sehen "einfach total weiblich aus"

Von Melissa Erichsen, dpa

Hanna Sökeland mag keine Schubladen. Und selber passt sie auch nicht in eine rein. Denn Hanna verbindet vermeintliche Gegensätze. Zum Treffen kommt sie mit dem Auto angefahren, denn sie ist im Moment viel unterwegs. Die 28-Jährige trägt lässige Kleidung, ein zerrissene Jeans, ist braun gebrannt und ganz entspannt. Die Hannoveranerin ist die aktuelle "Princess Charming" der gleichnamigen lesbischen Dating-Show (RTL+, Vox) und somit im Fernsehen sichtbar. 19 Frauen kämpfen in Griechenland um ihre Gunst. Sie darf entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss. Umso überraschender ist es also, als sie eröffnet, dass sie es eigentlich nicht so mag, vor der Kamera zu sein. Sie stehe nicht gerne im Mittelpunkt, sagt Hanna. Doch wie passt das zusammen?



Die 28-Jährige hat vier jüngere Schwestern, ihre Mutter kommt aus Brasilien, ihr Vater ist Deutscher. Die verschiedenen Eigenschaften dieser Kulturen trage sie alle in sich. Hanna sagt: "Brasilianer sind spontan, flexibel und stehen für das ein, was sie für richtig halten. Sie gehen vielleicht auch mal ein Risiko ein."

Hanna leitet verschiedene Baustellen

Deutsche hätten eher den Ruf, verantwortungsvoll und auf die Arbeit fokussiert zu sein. Solche Eigenschaften bringe sie auch mit, erzählt die 28-Jährige, die gern tanzen geht. Es müsse ja nicht immer das eine oder das andere sein. Ihre Zielstrebigkeit hat sie auch im Beruf unter Beweis gestellt. Sie hat eine Ausbildung im Trockenbau gemacht. Am Ende schloss sie sogar als Jahrgangsbeste in diesem Bereich ab.



Hanna Sökeland arbeitet als Projektleiterin in der Baubranche (Bild: RTL)

Heute arbeitet sie als Projektleiterin und leitet verschiedene Baustellen. "Jede Baustelle ist anders und überall triffst du auf neue Probleme, das macht dich automatisch zu einem lösungsorientierten Menschen", sagt sie. In dem eher männerdominierten Beruf müsse man sich als Frau durchsetzen und ein professionelles Auftreten haben.

Als Princess will sie Klischees aufbrechen

Die Sendung "Princess Charming" habe sie auch ein wenig wie einen Job betrachtet, sagt Hanna. Es sei zwar etwas sehr Emotionales, aber sie wisse auch, dass sie selbst viel Verantwortung trage, denn es wird in der Sendung viel über Sexualität gesprochen. "Da passiert so viel Aufklärung", sagt die 28-Jährige.



Es gehe darum, Homosexualität zu normalisieren und gegen Vorurteile anzugehen. "In der Sendung werden Stereotype aufgebrochen. Entgegen der Klischees sehen viele Frauen einfach total weiblich aus", so die 28-Jährige. "Wenn Frauen sich in Frauen verlieben oder wenn Männer sich in Männer verlieben, dann ist es was ganz Normales", sagt Hanna bestimmt. "Und ich glaube, dass sich viele, viele Menschen das einfach nicht so richtig vorstellen können."



Hanna neben der Kettenwand (Bild: RTL)

Seit dieser Woche läuft die zweite Staffel von "Princess Charming" auf RTL+ und zeitversetzt auch auf Vox. Die TV-Sendung war unter anderem für den Grimme-Preis nominiert und gewann im letzten Jahr den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality".



Eigentlich hatte sich Hanna nur zum Spaß beworben, und zwar als Kandidatin. Mal eine entspannte Zeit erleben und ein paar Frauen kennenlernen, dachte sich die Baustellenleiterin. Außerdem sei die Message der Sendung total cool. Es sei nicht nötig, sich mit Nationalitäten, Sexualität oder Labels identifizieren zu müssen, meint die neue "Princess Charming": "Jeder ist anders und das ist ganz normal." Es sind also keine Schubladen nötig.