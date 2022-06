SV Werder: Doch keine Unterstützung für Projekt von homophober Kirche

Heute, 10:00h,

Der SV Werder Bremen wird die Hilfsorganisation "ICF Cambodia" doch nicht finanziell unterstützen. Das teilte der Fußballverein am Donnerstag mit. Grund ist, dass die Hilfsorganisation von der queerfeindlichen Freikirche "International Christian Fellowship" betrieben wird. Diese bezeichnete Homosexualität etwa als "Fehlentwicklung" und warb dafür, Schwule und Lesben durch Gebete zu "heilen".



Konkret schrieb der Verein: "Der SV Werder Bremen hat sich entschieden, die Spendenzusage an die Florian Wellmann Stiftung zurückzuziehen. Nach Prüfung sind wir nicht der Überzeugung, dass Positionen des ICF mit dem Werder-Wertekompass übereinstimmen. Wir werden aber den weiteren Austausch mit Florian Wellmann und seiner Stiftung suchen, um uns ein noch differenzierteres Bild machen zu können."



Werder-Sponsor Florian Wellmann hatte die Hilfsorganisation "ICF Cambodia" am 8. Juni bei einer stargespickten Charity-Veranstaltung im Bremer Weserstadion vorgestellt. "ICF Cambodia" unterstützt vor allem junge Menschen in der kambodschanischen Region um Siem Reap – in ihren Online-Auftritten verbreitet die Organisation auch religiöse Botschaften und wirbt für Gottesdienste der Mutterkirche in der Region.

Werder Bremen hatte ursprünglich eine Spende versprochen. Via Twitter wiesen dann jedoch Fans den Verein auf die homosexuellenfeindliche Grundhaltung der Kirche hin. Daraufhin kündigte der SV Werder an, seine Zusage überprüfen zu wollen (queer.de berichtete).



Sponsor Wellmann steht weiter hinter "ICF Cambodia". Gegenüber dem Fanportal "Deichstube" sagte der Immobilienhändler, er unterstütze nur die Hilfsorganisation, nicht die Kirche: "Das ICF Cambodia steht für eine offene und freie Welt für alle Menschen, egal welcher Herkunft oder sexueller Orientierung. Wir haben doch diese Stiftung gegründet, um in genau so einer Welt anderen Menschen zu helfen." Auch "ICF Cambodia" behauptete, dass man sexuelle Minderheiten nicht diskriminiere.



Der SV Werder Bremen gehörte 2013 zu den Erstunterzeichnern der "Berliner Erklärung: Gemeinsam gegen Homophobie. Für Vielfalt, Respekt und Akzeptanz im Sport" (queer.de berichtete). (dk)