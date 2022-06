CSD-Special bei "Shopping Queen": Jetzt sind die Jungs an der Reihe

Lukas ist einer von fünf Jungs, die um den Titel "Shopping Queen" kämpfen (Bild: RTL / Constantin Ent.)

Heute, 12:40h,

Premiere bei "Shopping Queen": Erstmals in der Geschichte der beliebten Vox-Sendung gehen ausschließlich Jungs auf die Suche nach dem perfekten Outfit. "Alle Jungs, die da sind, sind gay – inklusive Guido", freut sich der 57-jährige Star-Designer Guido Maria Kretschmer, der die Show seit 2012 moderiert.



Pünktlich zum Pride Month zeigt der Sender das CSD-Special ab kommenden Montag (15 Uhr) oder bereits jetzt im Streamingportal RTL+. Andreas, Michael, Lukas, Ralf und Sebastian kämpfen in Köln um die beliebte "Shopping Queen"-Krone.

"Das ist nur für Frauen"

Kandidat Lukas hatte sich bereits vor sieben Jahren auf die Sendung beworben, erhielt damals jedoch eine Absage. "Das ist nur für Frauen". Um so mehr freut er sich jetzt, dass sein Traum endlich in Erfüllung geht.



Bei den Männern sind die Regeln gleich wie bei den Frauen: Jeder hat an einem der Tage die Chance, in vier Stunden sein Outfit zu gestalten. Die anderen Männer bewerten zusammen mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer das Ergebnis und geben ihre Punkte ab. Am Ende der Woche wird dann die "Shopping Queen" gekürt.



Das Thema der Woche lautet "Bags are Back" (Taschen sind zurück). Die fünf Kandidaten müssen ihr Sommeroutfit mit einer Tasche ihrer Wahl krönen. Dafür können sie in der Kölner Innenstadt 500 Euro mit einer guten Freundin oder einem guten Freund ausgeben. Wer am Ende das stimmigste Outfit hat, erhält den Titel "Shopping Queen".



Die Sendung wird im Rahmen der "Woche der Vielfalt" von RTL Deutschland ausgestrahlt (queer.de berichtete). In Sendern der RTL-Gruppe werden dabei viele queere Formate gezeigt: Am Montagabend läuft etwa zur besten Sendezeit "Viva la Diva – Wer ist die Queen?". (spot/dk)