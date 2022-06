Traumhochzeit in Weiß: Samantha Fox und Linda Olsen haben geheiratet

Tabercil / wikipedia) Samantha Fox bei einem Auftritt im britischen Frühstücksfernsehen vergangene Woche (Bild:

Samantha Fox (56) ist unter der Haube! Die Sex-Ikone der Achtzigerjahre hat am Wochenende ihrer Partnerin Linda Olsen bei einer romantischen Zeremonie im Waldgebiet Epping Forest nördlich von London das Jawort gegeben. Das berichtet die britische "Daily Mail", der mehrere Fotos von der Hochzeit vorliegen.



Auf den Bildern strahlt die blonde Sängerin auf dem Weg zur Location in einem weißen Corsagen-Schnürkleid mit silbernen Pailletten und XXL-Schleppe. Dazu wählte sie einen langen Tüllschleier und goldene Sandalen mit Keilabsatz. Ihre norwegische Tour-Managerin und Lebensgefährtin Linda Olsen warf sich ebenfalls in ein weißes Traumkleid, das vor allem durch edle Spitzen-Applikationen bestach. Auch bei ihr durfte der weiße Schleier nicht fehlen.



Von der wiedergeborenen Christin zum Coming-out



Fox wurde in den Achtzigerjahren mit Songs wie "Touch Me (I Want Your Body)" und "Nothing's Gonna Stop Me Now" bekannt. Ihre Karriere startete sie in "The Sun" als Nacktmodel der berühmten Seite Drei. Mitte der Neunzigerjahre wurde sie zu einer wiedergeborenen Christin und nahm an evangelikalen Veranstaltungen teil, etwa dem Glaubenskurs Alpha. Später erklärte sie, dass die Lehren dieser meist queerfeindlichen christlichen Bewegung doch nichts für sie seien: "Was ich gelernt habe, ist, dass ich meinen eigenen Glauben habe", so Fox später in einem "Guardian"-Interview. Sie habe sich bei Alpha nicht wohlgefühlt. "Ich fühlte mich mehr als Christin als alle anderen Teilnehmerinnen. Das schien mir mehr wie eine Modeschau zu sein. [...] Die wollten alle reiche Typen angeln, ich aber nicht."

2003 outete sich die Sängerin als lesbisch und gab bekannt, dass sie mit ihrer damaligen Managerin Myra Stratton liiert sei. Die beiden sind auch in der Öffentlichkeit oft zusammen aufgetreten, etwa 2008 gemeinsam in "Celebrity Wife Swap", der britischen Version der RTL-Zwei-Serie "Frauentausch". Straton erlag 2015 einem Krebsleiden. (spot/cw)