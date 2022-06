CSD Köln: Tim Bendzko als weiterer Stargast

R.Bajela / wikipedia) Tim-Bendzko-Fans können ihr Idol Anfang Juli beim Kölner CSD kostenlos zu Gesicht kriegen (Bild:

Der 37-jährige Berliner Singer-Songwriter Tim Bendzko wird nach der CSD-Demonstration am 3. Juli in Köln beim CSD als Abschluss-Act auftreten. "Wir haben es geschafft einen deutschsprachigen Künstler der allerersten Güte für den Cologne Pride 2022 zu gewinnen", teilte der Cologne Pride am Wochenende mit. "Tim Bendzko wird mit seiner Band am Sonntag, 03.07.2022 ab 21 Uhr auf der Bühne am Heumarkt der krönende Abschluss des dreitägigen Bühnenprogramms sein."



Bereits im Mai hatten die Organisator*innen bekanntgegeben, dass sie den offen bisexuellen DJ Felix Jaehn als Stargast für den größten CSD in Deutschland gebucht hätten (queer.de berichtete). Jaehn sprach in den letzten Jahren wiederholt darüber, wie befreiend sein Coming-out gewesen sei, und gab Auskünfte über seinen Beziehungsstatus (queer.de berichtete).



Höhepunkt des derzeit laufenden Cologne Pride ist das CSD-Wochenende vom 1. bis zum 3. Juli, an dem auch das Straßenfest stattfindet. Neben der Hauptbühne am Heumarkt gibt es auch eine Politbühne am Alter Markt und eine Tanzbühne am Gürzenich. Die CSD-Demo geht am 3. Juli um 12 Uhr los. Sie führt 5,5 Kilometer durch die Kölner Innenstadt. Bei dieser Parade wird mit 45.000 Teilnehmenden und 1,1 Millionen Zuschauenden gerechnet.

Auch Queerbeauftragter der Bundesregierung beim Kölner CSD dabei

Der CSD steht 2022 wie in den letzten beiden Corona-Jahren unter dem Motto "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele.Gemeinsam.Stark!" stehen. Bei dem Event wird auch Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, dabei sein. "Ich freue mich seit Wochen darauf, am ColognePride teilzunehmen, mit zu demonstrieren und auch zu feiern", erklärte der Grünen-Politiker, der letztes Jahr bei der Bundestagswahl im Kölner Südwesten direkt ins deutsche Parlament gewählt wurde. Lehmann forderte einen "queerpolitischen Aufbruch". Er wird unter anderem neben Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) beim CSD-Empfang am 1. Juli sprechen und soll die CSD-Demo am 3. Juli miteröffnen.



Tim Bendzko wurde 2011 durch seine Single "Nur noch kurz die Welt retten" bekannt. Seine Alben wurden in Deutschland mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. (cw)