Kim und Maurice sind kein Paar mehr

Kim Tränka und Maurice Schmitz sind nicht mehr zusammen. Das gab Maurice am Wochenende in seiner Instagram-Story bekannt. "Danke für die schöne Zeit!", so der 23-Jährige. "Kim ist unverhofft verfrüht von seinem Projekt zurückgekehrt als ursprünglich geplant und hat heute unsere Beziehung beendet." Ferner erklärte der offenbar sehr getroffene TV-Promi, dass er nun zunächst einmal aus der Öffentlichkeit verschwinden werde: "Ich werde mir jetzt eine Auszeit nehmen müssen und mich neu sortieren."



Kim hat sich bislang zu der Trennung noch nicht geäußert. In den letzten Monaten hatte es immer wieder Trennungsgerüchte um das Paar gegeben. Zuletzt versicherten aber beide, dass ihre Beziehung trotz Höhen und Tiefen stark sei.

Kim war der Prince Charming der dritten Staffel der gleichnamigen Datingshow, die vor rund einem Jahr auf RTL+ gezeigt wurde (queer.de berichtete). Er wählte Maurice aus insgesamt 18 Kandidaten aus. Bei der im Oktober 2021 ausgestrahlten Wiedersehensshow gaben die beiden bekannt, ein Paar zu sein (queer.de berichtete). Sie lebten zuletzt zusammen in Köln.



Damit geht das letzte Paar aus den Datingserien "Prince Charming" und "Princess Charming" auseinander. Am längsten gehalten hatte die Beziehung von Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn aus Staffel eins im Jahr 2019: Die beiden trennten sich nach einigem Hin und Her endgültig im September 2021 (queer.de berichtete). In Staffel zwei gaben Prince Alexander Schäfer und sein Auserwählter Lauritz Hofmann schon bei der Wiedersehensshow kurz nach der Ausstrahlung bekannt, kein Paar mehr zu sein (queer.de berichtete).



Das gleiche Ergebnis gab es bei der ersten "Princess Charming"-Staffel: Princess Irina Schlauch suchte sich Lou Schaaf als ihre Traumfrau aus; zwischen den beiden funkte es aber nicht (queer.de berichtete).



Jetzt liegt die Hoffnung auf Hanna Sökeland, die gerade in der zweiten Staffel von "Princess Charming" ihre Traumfrau sucht (queer.de berichtete). Von dieser Staffel ist bislang nur die Auftaktfolge gezeigt worden. (dk)



In einer vorherigen Fassung des Artikels stand, dass Irina Schlau die Podcasterin Ricarda Hofmann in "Princess Charming" als ihre Favoritin ausgewählt hatte. Die Auserwählte war aber Lou Schaaf. Ricarda Hofmann ist die jetzige Freundin von Irina. Entschuldigung für den Fehler.