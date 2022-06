Fallschirmjäger dürfen nach Orgie nicht zu Nato-Übung

Heute, 15:20h, noch kein Kommentar

Hunderte Mitglieder einer britischen Fallschirmjäger-Einheit dürfen laut einem Bericht der Londoner Tageszeitung "The Times" nicht an einer Nato-Übung auf dem Balkan teilnehmen, weil in ihrer Kaserne verbotene Orgien stattgefunden hätten. Demnach fürchtet die Generalität um den guten Ruf der britischen Streitkräfte bei den Verbündeten.



Gegen acht männliche Fallschirmjäger werden ermittelt, nachdem sie eine einverständliche Orgie in der Merville-Kaserne im 80 Kilometer von London entfernten Colchester gefilmt hatten. Dutzende andere sollen bei der Sex-Party zugesehen haben. Laut dem Bericht soll eine Frau mindestens 31 Mal binnen fünf Monaten in die Kaserne geschmuggelt worden sein, um bei sexuellen Aktivitäten mitzuwirken.

Zwar könne keine Straftat festgestellt werden, allerdings erklärte Armeechef Patrick Sanders, die Aktivitäten könnten als Verunglimpfung von Frauen interpretiert werden. "Meine Botschaft an die Armee ist klar: Unsere Operationspraxis basiert auf Vertrauen und wir erfüllen die höchsten Standards", so wird der Chief of the Defence Staff der British Army zitiert. Derartiges Verhalten sei "inakzeptabel, zersetzend und schädlich für den Ruf der Armee". Er sei nicht bereit, den Ruf der britischen Streitkräfte bei Nato-Missionen aufs Spiel zu setzen, und werde die Einheit daher "zu dieser Zeit" nicht einsetzen.



Bereits mehrfach seien in der Einheit disziplinarische Probleme aufgetreten. So habe es kürzlich gegen drei Mitglieder während einer Übung in Nordmazedonien Anschuldigungen wegen "inakzeptablen Verhaltens" gegeben.



Die Meldung über die Orgie machte auch die Runde auf schwulen Portalen, in denen sich viele über den Vorfall amüsierten. Es gab insbesondere Verwunderung darüber, dass Soldaten diese Aktivitäten filmten. Der Nutzer eines amerikanischen Porno-Portals merkte dazu an: "Wenn die Erniedrigung von Frauen ein Problem darstellt, könnten die doch auch Orgien ohne Frauen machen." (cw)