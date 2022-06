Elon Musks trans Tochter will Nachnamen wegen Vater ablegen

Heute, 13:46h,

Eine trans Tochter von Elon Musk hat laut einem Bericht des Klatschportals TMZ im Frühjahr anlässlich ihres 18. Geburtstages die Änderung ihres Geschlechtseintrags sowie ihres Namens beantragt. Sie wolle fortan den Namen Vivian Jenna Wilson tragen – neben ihrem Vornamen will sie damit auch den Nachnamen Musk loswerden. Wie aus Gerichtsunterlagen (PDF) hervorgeht, reichte sie den Antrag am 18. April bei einem Gericht in Santa Monica (US-Bundesstaat Kalifornien) ein.



TMZ berichtet, dass Wilson darin als Grund für ihre Namensänderung angegeben habe: "Geschlechtsidentität und die Tatsache, dass ich nicht mehr wünsche, mit meinem biologischen Vater in irgendeiner Weise verbunden zu sein."



Bislang ist nichts über das Verhältnis des "Tesla"-Besitzers zu seiner trans Tochter bekannt. Elon Musk geriet jedoch in der Vergangenheit wegen als transfeindlich kritisierter Äußerungen unter Beschuss. So hatte er 2020 etwa auf Twitter geschrieben: "Personalpronomen sind scheiße" – dabei nahm er offenbar Bezug auf die Änderung der Pronomen für trans- oder nichtbinäre Menschen. Die Human Rights Campaign, die größte LGBTI-Organisation der USA, warf dem Multimilliardär daraufhin vor, mit populistischen Äußerungen die Sicherheit von trans Menschen zu gefährden. Außerdem gab es Kritik daran, dass ausgerechnet der reichste Mann der Welt Hass auf eine kleine, derzeit viel diskriminierte Gruppe anheize.

Der gebürtige Südafrikaner Elon Musk, der auch die kanadische und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, hat sich in den USA ein Milliardenimperium aufgebaut. Er ist Gründer von Space X und besitzt den E-Autokonzern Tesla. Sein Vermögen wird auf 210 Milliarden US-Dollar geschätzt.



Der bislang vier Mal verheiratete Musk ist Vater von acht Kindern, von denen eines an Plötzlichem Kindstod gestorben ist. Anlässlich des US-Vatertags am 19. Juni hatte der Tesla-Chef auf Twitter von seinem Nachwuchs geschwärmt: "Ich liebe alle meine Kinder so sehr."



Letzten Monat sorgte Musk auch für Aufsehen, als er sich für die Republikanische Partei der USA aussprach: "In der Vergangenheit habe ich die Demokraten gewählt, weil sie (meist) die freundliche Partei waren. Aber jetzt sind sie die Partei von Spaltung und Hass, so dass ich sie nicht länger unterstützen kann und republikanisch wählen werde."



Die Äußerung wurde auch von LGBTI-Aktivist*innen scharf kritisiert, da die Republikanische Partei derzeit eine regelrechte Kampagne gegen LGBTI-Rechte führt. Erst am Wochenende beschlossen etwa die texanischen Republikaner bei einem Landesparteitag, dass Homosexualität eine "abnormale Lebensweise" sei (queer.de berichtete). Musk hatte den Hauptsitz von Tesla erst vor knapp einem Jahr von Kalifornien nach Texas verlegt. (dk)