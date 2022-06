Queerfeindliche Übergriffe am Rande von CSDs in Augsburg und Kelkheim

CSDs sind einigen Homo-Hasser*innen offenbar immer noch ein Dorn im Auge (Bild: TechLine / pixabay

Heute, 14:55h,

Nach CSD-Demonstrationen ist es am Wochenende in Augsburg und Kelkheim zu offen queerfeindlich motivierten Gewalttaten gekommen. In Augsburg berichteten die Veranstalter*innen auf Instagram mit dem Titel "Triggerwarnung: Queerfeindliche Gewalt" von einem Übergriff am Samstag.



"Die betroffenen Personen wurden bedrängt, Regenbogenflaggen entwendet und zerrissen. Zudem wurden zwei queere Personen verprügelt und getreten, als sie bereits am Boden lagen", heißt es in dem Eintrag vom Dienstag. "Wir sind erschüttert und traurig darüber, solche Vorfälle in der Friedensstadt Augsburg verzeichnen zu müssen." Die Veranstalter*innen seien sowohl mit der Polizei als auch mit den betroffenen Personen in Kontakt.



Einen Vorfall gab es auch im 29.000 Einwohner*innen zählenden Kelkheim im Main-Taunus-Kreis. Nach dem CSD sind dort laut "Wiesbadener Kurier" ein 22- und ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen vor einer Bar von einem Unbekannten verprügelt worden. Demnach habe der Täter eines der beiden Opfer nach seiner sexuellen Orientierung gefragt. Der Angesprochene habe bestätigt, dass er schwul sei. Daraufhin sei ihm ins Gesicht geschlagen worden.



Der Täter wurde als 1,80 Meter großer Mann mit dunkelbraunen, kurzen Haaren, einem Bart sowie einem T-Shirt beschrieben. Zeug*innen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06135) 67490 zu melden.

Protestveranstaltung am 29. Juni

Wegen des Übergriffs planen die CSD-Organisator*innen am kommenden Mittwoch eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Kelkheim: "Wir lassen uns die Gewalt in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei unserem CSD auf junge Menschen nicht gefallen!!!", erklärten sie in sozialen Medien. "Wir sind laut, LAUTER als alle queerfeindlichen Menschen, die es gibt!!!!" Weiter hieß es in dem Aufruf: "Zeigt Flagge! Seid LAUT!!! Zeigen wir, dass wir stärker sind!!!" (dk)