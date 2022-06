"How to Dad" doch noch im deutschen Free-TV

Heute, 14:39h, noch kein Kommentar

"How to Dad" feiert am 2. August Free-TV-Premiere: Alle sechs Folgen der ersten Staffel der Serie um moderne Väter laufen ab 21.45 Uhr in einem Marathon auf dem ARD-Spartensender One. Damit füllt der Kanal eine zweieinhalbstündige Fernsehstrecke bis nach Mitternacht.



"How to Dad" wird bei One eingerahmt von britischer Science-Fiction (Bild: programm.ard.de)

Der Inhalt der Comedy-Serie: Die vier Väter Alexander, Berti, Roman und Sami bringen ihre Vorschulkinder jeden Mittwoch zum Ballettunterricht. Während sie im Vorraum warten, entwickelt sich ein ungewöhnlicher Gesprächskreis. Im pointierten Smalltalk geht es neben Erziehung um persönliche Rollenbilder, moderne Paarkonzepte und nervige Gender-Klischees. Der smarte Influencer Roman, der schwule Stay-at-Home-Dad Berti, der sportive Start-up-Gründer Alexander und der machohafte Geschäftsmann Sami könnten kaum verschiedener sein. Doch eine Gemeinsamkeit eint das diverse Quartett: Als die taffe Ballettlehrerin Theresa zum Kursabschluss einen Vater-Kind-Tanz plant, erwacht ein ungeahnter Ehrgeiz, der bei den Kindern nicht nur Begeisterung auslöst.

Die ARD erklärte, es handle sich bei der Sendung um eine "humorvolle und zugleich emotionale Comedy-Serie". Die Kritiker*innen waren teilweise etwas skeptischer. Julian Beyer attestierte der Reihe auf queer.de etwa "90er-Sitcom-Vibes", die aber wie etwa die US-Erfolgsserie "Friends" schlecht gealtert seien. Das Fazit: "'How to Dad' [...] wirkt schon am Tag der Veröffentlichung überholt."

Wer nicht auf die Ausstrahlung im Free-TV warten will, kann die Serie bereits seit 10. Juni kostenlos in der ARD-Mediathek anschauen. Dort soll die "How to Dad" noch bis zum 2. Februar 2023 gestreamt werden können.



In der ARD-Mediathek sind derzeit auch noch die ersten beiden Staffeln der schwulen Serie "All you need" zum Streaming erhältlich (queer.de berichtete). (dk)