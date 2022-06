Cameo: "Queer as Folk"-Schnuckel Nathan taucht in Neuauflage der Serie auf

Heute, 10:53h, noch kein Kommentar

In der achtteiligen Neuauflage von "Queer as Folk" gibt es auch ein Easter Egg, das die neue Serie mit dem britischen Vorbild aus dem Jahr 1999 verbindet: In der letzten Folge sprechen die Hauptfiguren über Manchester in England – und dabei zieht Brodie Beaumont (Devin Way) sein Handy aus der Tasche und zeigt in der Datingapp Grindr das Bild eines 39-jährigen Nathan Maloney aus der britischen Metropole. Dabei sagt Brodie: "Schau dir mal diesen Typen an!"



Bei Nathan handelt es sich freilich um eine der Hauptfiguren aus der Originalserie, die vom damaligen Nachwuchsschauspieler Charlie Hunnam dargestellt wurde. Hunnam ist später als Hauptdarsteller der amerikanischen Motorradfahrer-Serie "Sons of Anarchy" (2008-2014) zu einem Hollywoodstar aufgestiegen. Bei "Queer as Folk" hatte er den damals 15-jährigen Nathan gespielt, der seine ersten sexuellen Abenteuer im Gay Village von Manchester hatte. Das Bild in der neuen Serie zeigt Nathan als erwachsenen Mann, der viel muskelbepackter ist als Ende der Neunzigerjahre – und sich zudem als "dom" (dominant) bezeichnet.

Die Originalserie hatte bereits 2000 zu einem amerikanisch-kanadischen Ableger geführt, der es auf fünf Staffeln brachte und international weit erfolgreicher war als das Original. In der nordamerikanischen Version spielten Gale Harold, Randy Harrison und Hal Sparks die Hauptrollen.

Neuauflage bereits in den USA veröffentlicht

Das US-Streamingportal Peacock veröffentlichte bereits am 9. Juni alle Folgen der 2022er Neuauflage. In den Hauptrollen sind Devin Way, Fin Angus, Jesse James Keitel, Ryan O'Connell, Johnny Sibilly und CG zu sehen. Wichtige Nebenrollen spielen außerdem die Hollywoodstars Kim Cattrall, Juliette Lewis und Ed Begley Jr.



Die neue Serie erhielt überwiegend positive Kritiken. So heißt es, die neue Reihe sei ein würdiges Update der Originalreihe und würde viele queere Identitäten sichtbar machen – etwa nichtbinäre Menschen oder queere Personen mit Behinderung. Auch Ereignisse der letzten Jahre greift die Reihe auf, etwa das "Pulse"-Massaker in Orlando (queer.de berichtete). Zudem seien die Figuren wie in den Vorgängerserien sympathisch.



Deutsche Serienfans müssen sich noch etwas gedulden: Hierzulande wird die Reihe erst am 31. Juli im Streamingportal Starzplay veröffentlicht (queer.de berichtete). (dk)