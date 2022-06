CSDs finden in mindestens 107 Ländern statt

Heute, 16:22h, noch kein Kommentar

Die in New York City ansässige LGBTI-Organisation OutRight Action International hat am Mittwoch ihren jährlichen Bericht "Pride Around the World" (PDF) veröffentlicht, in dem die weltweite Verbreitung von CSD-Veranstaltungen analysiert wird. Demnach gab es im vergangenen Jahr in mindestens 107 Staaten der Erde mindestens einen CSD – und damit in etwas mehr als der Hälfte der Länder. Im Vorjahr 2020 hätte es nur in 102 Ländern Pride-Veranstaltungen gegeben.



Eine von OutRight erstellte Weltkarte zeigt, dass es CSDs insbesondere in Afrika und großen Teilen Asiens schwer haben. Keinen Pride gab es unter anderem auch im bevölkerungsreichsten Land der Erde, der Volksrepublik China. In Europa waren nur drei diktatorisch regierte Länder ohne einen Pride: Dabei handelt es sich um Belarus, Kasachstan und Russland. In einigen Ländern wie Russland oder Belarus hatte es früher CSD-Versuche gegeben, die aber gewaltsam unterdrückt wurden.



In den orange markierten Ländern fand kein einziger Pride statt

Die relativ große Reichweite von CSDs zeige, wie widerstandsfähig die LGBTI-Community in vielen Teilen der Welt sei, insbesondere mit Blick auf wirtschaftliche Herausforderungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Wichtig sei auch, dass in mehr als 50 Ländern Prides außerhalb der Hauptstadt stattgefunden hätten. "Das sendet die Botschaft aus: 'Wir sind überall'", heißt es in dem Bericht.

"CSDs hilfreicher Barometer, wie gut eine Bewegung sich organisieren kann"

Zwar seien öffentliche Demonstrationen wie der CSD nicht das Ziel oder die höchste Priorität einer Community, allerdings sei dies ein "hilfreicher Barometer, wie gut eine Bewegung sich organisieren und ihre Stimme für ihre Forderungen erheben kann", so OutRight Action International. "Dieser Bericht zeigt sowohl, wie widerstandsfähig die Bewegung ist, als auch wie feierlich CSDs sind."



In dem Bericht werden auch verschiedene Prides in Fallstudien vorgestellt, darunter welche aus Ruanda, den Bahamas sowie Ungarn und Litauen. (dk)