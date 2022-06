Erster Ex-Profifußballer outet sich als bisexuell

Heute, 02:42h, noch kein Kommentar

Ein neues Coming-out im Fußball: In einem Podcast der brasilianischen Mediengruppe Globo erklärte der frühere brasilianische Nationalspieler Richarlyson, dass er bisexuell sei. Viele Menschen hätten ihn zu diesem Schritt ermutigt, so der 39-Jährige, der 2004 auch für eine kurze Zeit für Austria Salzburg gespielt hatte.



Sein ganzes Leben lang sei er immer wieder gefragt worden, ob er schwul sei, erklärte der Mittelfeldspieler, der mit bürgerlichem Namen Richarlyson Barbosa Felisbino heißt. Nun stellte er klar: "Ich hatte Beziehungen mit Männern und mit Frauen auch. Ich bin normal, ich habe Bedürfnisse."

2007 klagte Richarlyson gegen die Behauptung, er sei schwul

Tatsächlich war Richarlyson vor 15 Jahren mit Homogerüchten in den Schlagzeilen. 2007 verklagte er den Präsidentes des Fußballteams Palmeiras, weil dieser ihn als schwul bezeichnet hatte (queer.de berichtete).



Der homofeindliche Richter Junqueira Filho wies die Klage des Fußballers jedoch ab. "Wenn Richarlyson schwul ist, dann hat er im Fußball nichts verloren, wenn er nicht schwul ist, dann kann er sich ja im Fernsehen selbst verteidigen", so seine Begründung. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwule ihre eigenen Teams und Meisterschaften gründen sollten, damit der Fußball einheitlich bleibt, denn immerhin handele es sich um ein "männliches Spiel".



Nachdem der Oberste Gerichtshof Brasiliens eine Erklärung des Richters einholen wollte, verabschiedete sich dieser auf unbestimmte Zeit in den Urlaub.

"Wenn das das ist, was gefehlt hat, dann bitte"

Er hoffe, dass sich die Dinge durch sein Coming-out zum Positiven wenden würden, erklärte Richarlyson im Podcast. "Wenn das das ist, was gefehlt hat, dann bitte." In den letzten Monaten hatten sich mit dem englischen Zweitliga-Kicker Jake Daniels und dem Australier Josh Cavallo zwei aktive Profis als schwul geoutet



Richarlyson spielte 2008 zweimal im brasilianischen Nationalteam gegen Irland und Schweden. Seine Karriere beendete beendete er im vergangenen Jahr, zuletzt stand er bei Atlético Mineiro unter Vertrag. Mittlerweile ist der 39-Jährige als Sportkommentator tätig. (cw)