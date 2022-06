Nach Anschlag in Oslo: Trauer, Wut, Angst und Solidarität

Heute, 09:35h,

Die queere Community steht weltweit unter Schock. Mit dem "London Pub" in Oslo wurde in der Nacht zu Samstag erneut ein sogenannter Safe Space angegriffen, nur wenige Stunden vor der geplanten (und nach dem Anschlag abgesagten) Pride-Parade durch die norwegische Hauptstadt. Die mutmaßlich islamistische motivierte Tat eines polizeibekannten Einzeltäters forderte zwei Menschenleben, 21 Personen wurden verletzt (queer.de berichtete).



Eigentlich gilt Norwegen als friedliches Land. Doch der rechtsextreme Terroranschlag vor elf Jahren auf Utøya mit 77 Todesopfern hat eine tiefe Wunde in das Gefühl der Sicherheit gerissen. Wieder einmal sei das Land von einer brutalen Attacke auf Unschuldige getroffen worden, sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre am Samstag und versicherte der LGBTI-Community: "Wir stehen an eurer Seite." Umringt von einer großen Menschentraube legten er und Kronprinz Haakon gemeinsam am Tatort Blumen nieder. Das Glockenspiel des Rathauses spielte "Somewhere over the Rainbow".



Anders als seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) 2016 nach der Attacke auf den queeren Club "Pulse" in Orlando fand Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diesmal sofort die richtigen Worte. Der Anschlag gegen die queere Community erschüttere ihn zutiefst, schrieb der SPD-Politiker am Samstag auf Twitter. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen; den Verletzten wünsche er eine rasche Genesung. "Das norwegische Volk kann sich unserer Anteilnahme gewiss sein. Der Kampf gegen den Terror eint uns."



Bei Mahnwachen und Gedenkkundgebungen in mehreren Städten zeigte die queere Community ihre Trauer und Solidarität mit den Opfern der Terror-Attacke. Aber es herrschen auch Angst und Wut: Angst, ob wir in unserer eigenen Stadt noch sicher auf den CSD gehen und in Szenebars feiern können. Und Wut, wieso ein Mann, der dem Geheimdienst seit 2015 als Islamist und möglicher Gefährder bekannt ist, nicht rechtzeitig gestoppt werden konnte.



In diesem Live-Blog sammeln wir die neuen Reaktionen und Entwicklungen. (mize)

Live-Ticker (Reload)

26.06., 10:28h

Solidarität aus dem Fußball



Die norwegische Fußballnationalspielerin Ada Hegerberg wird für eine rührende Geste der Solidarität in sozialen Medien gefeiert. Beim Freundschaftsspiel am Samstag im Osloer Ullevaal-Stadion zeigte sie nach ihrem Tor demonstrativ ihre Regenbogen-Kapitänsbinde, um die Opfer des Terroranschlags zu würdigen.

10:15h

Klose: Anschlag war "eiskalt berechnend"



Bild: HMSI

Auch der hessische Minister für Soziales und Integration Kai Klose hat mit einer Pressemitteilung auf den Anschlag in Oslo reagiert. "Sechs Jahre nach den Terroranschlägen auf das Pulse in Orlando wurde in der vergangenen Nacht erneut ein gezielter terroristischer Anschlag auf einen seit Jahrzehnten etablierten Treffpunkt der LSBT*IQ-Community verübt", erklärte der Grünen-Politiker am Samstag. "Am Vorabend des Pride (CSD) in der norwegischen Hauptstadt dort anzugreifen, ist eiskalt berechnend: Der Täter wollte offenbar maximalen Schaden anrichten."



Klose weiter: "Wir trauern um die Menschen, die Opfer dieses Hassverbrechens wurden und hoffen auf eine schnelle Genesung der Verletzten. Wir stehen fest an der Seite der Community in Oslo: Dies ist ein feiger Angriff auf alle LSBT*IQ-Personen, es ist ein Anschlag auf die vielfältige, freie und solidarische Gesellschaft. Euer Schmerz ist unser Schmerz."

10:04h

Trauergottesdient im Osloer Dom

Nach dem Terroranschlag in Oslo will Norwegen mit einem Trauergottesdienst den Opfern der Gewalttat gedenken. Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit wollen am Sonntagvormittag an dem Gottesdienst im Osloer Dom teilnehmen, wie der Sender NRK unter Berufung auf die Kirche berichtete. Auch Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und weitere Politiker*innen wurden erwartet.



"Dies rüttelt unsere ganze Gesellschaft auf", sagte eine Vertreterin der Kirche, Kristin Gunleiksrud Raaum, NRK zufolge. "Alle von uns, die queer sind, müssen nun von allen anderen Solidarität und Unterstützung erfahren." (dpa)

09:55h

LiSL zum Terroranschlag in Oslo



Bild: Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde

Es war ein Terroranschlag auf eine schwule Bar und die ganze LSBTI-Community. Wir trauern um die Ermordeten und wünschen den Verletzten vollständige Genesung. Wir sind zugleich schockiert und wütend über diesen feigen Angriff.



Auch in einem der liberalsten Länder der Welt ist der Hass, sind Homo- und Transfeindlichkeit weiter da. Auch bei uns ist viel zu tun, weshalb der Aktionsplan der Bundesregierung für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt so dringlich ist.



Lasst uns gemeinsam für eine freie Gesellschaft, für Akzeptanz und gegen den Hass kämpfen!

Zum Terroranschlag auf den queeren "London Pub" in Oslo erklärt Michael Kauch, Bundesvorsitzender der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL):

09:51h

Spontane Pride-Demo in Oslo



Bild: Hakon Mosvold Larsen / NTB Oslo Norge

Trotz der Absage der Pride-Parade zogen am Samstag im Laufe des Tages tausende Menschen mit Regenbogenfahnen durch die Osloer Innenstadt und riefen in Sprechchören: "Wir sind hier, wir sind queer, wir werden nicht verschwinden."



Oslos Bürgermeister Raymond Johansen kündigte inzwischen an, dass die offizielle Parade zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll.



Viele Menschen legten auch Regenbogenfahnen und Blumen in der Nähe des immer noch abgesperrten Anschlagsortes nieder. Auch Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit besuchten den Anschlagsort.



Bild: Javad Parsa / NTB Oslo Norge

Der norwegische Geheimdienst erhöhte die Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe und auch die Polizeipräsenz in der Hauptstadt wurde verstärkt. Die Polizist*innen, die in Norwegen normalerweise keine Waffen tragen, wurden angewiesen sich zu bewaffnen. (AFP)

09:33h

Mahnwachen in Berlin und Frankfurt

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin fand am Samstagabend um 21 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags in Oslo statt. Aufgerufen hatte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg "Lasst uns als Berliner Community ein starkes Zeichen der Solidarität und gegen Queerfeindlichkeit nach Oslo senden", so der LSVD.



Bereits am Samstagnachmittag gab es eine Kundgebung am Frankfurter Engel in Frankfurt am Main. "Uns fehlen die Worte und wir wollen zusammen sein!", hieß es in der Einladung.



09:15h

Der Angreifer wurde identifiziert – und schweigt



Ein Zeuge hielt des Festnahme des Angreifers auf Video fest: Zaniar Matapour wurde von Gästen des "London Pub" festgehalten und der Polizei übergeben (Bild: Screenshot)

Wie norwegische Medien berichteten, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um Zaniar Matapour. Der 42-Jährige kam als Kind aus dem Iran nach Norwegen und besitzt die norwegische Staatsbürgerschaft.



Am Samstagnachmittag wurde Matapour erstmals verhört. Der Anwalt des Verdächtigen, John Christian Elden, sagte der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, sein Mandant müsse sich voraussichtlich einer psychologischen Untersuchung unterziehen, wie es in solchen Fällen üblich sei. Bisher hat sich der Verdächtige geweigert, Fragen der Ermittler*innen zu beantworten. Er sei misstrauisch gegenüber der Polizei, so Elden gegenüber dem Sender NRK.



Matapour habe eine "lange Geschichte von Gewalt und Drohungen" aufzuweisen, sagte der Chef des norwegischen Inlandsgeheimdienstes, Roger Berg, am Samstag. "Wir kennen ihn seit 2015, als er sich dem extremistischen islamistischen Milieu anschloss", so Berg. Dabei soll es sich um ein Netzwerk handeln, das dem IS nahesteht.



Mehrfach führte die Polizei auch sogenannte "Gefährderansprachen" durch – offenbar ohne Erfolg. Zuletzt sei Matapour im Mai vernommen worden. Dabei seien Ermittler*innen zu dem Ergebnis gekommen, dass er keine "gewaltsamen Absichten" hege. Laut Geheimdienstchef lägen auch Informationen vor, dass seine psychische Gesundheit beeinträchtigt sein könnte.