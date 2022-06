Diese Doku zeigt Lady Diana so authentisch wie nie

Von Fabian Schäfer

"Chasing Lady Diana", kommentiert ein filmender Tourist die Szene am Pariser Hotel Ritz. Die Besucher*innen kamen wohl zufällig am Luxushotel vorbei, als sie sich über die Paparazzi wundern. Dann merken sie, auf wen die Regenbogenpresse wartet: Lady Diana und ihren neuen Partner Dodi Al-Fayed.



Mit dieser Hobbyaufnahme beginnt der Film "The Princess", die erste fürs Kino produzierte Dokumentation über Lady Diana. Was danach passiert, wissen alle. Am 31. August ist der 25. Todestag der Prinzessin von Wales. Pünktlich dazu also jetzt eine weitere Dokumentation über die wohl meistfotografierte Person der Weltgeschichte.

Fans erfahren nicht viel Neues – wie auch?



Poster zum Film: "The Princess" startet am 30. Juni 2022 im Kino

Nach der Szene am Ritz in der Todesnacht springt die Doku erst einmal zurück: Zu den Anfängen der Beziehung von Charles und Diana, den ersten Interviews. "Mit Charles an meiner Seite kann ja nichts schief gehen", sagt sie da, überzeugt vom Gesagten. Nur ein Jahr später dann die Hochzeit der zwei, wieder Interviews. Inwieweit sie der Feier eine persönliche Note geben werden, möchte der Journalist wissen. Die Antwort: Schweigen und fragende Blicke.



Wer Fan der Prinzessin ist (und/oder "The Crown" gesehen hat), der kann bei "The Princess" zwar nicht viel Neues erfahren. Wie auch? Über das Leben von Prinzessin Diana gibt es zahllose Biografien, Dokus und Spielfilme, Anfang des Jahres erst das großartige Biopic "Spencer" mit Kristen Stewart.

Die Doku ermöglicht einen anderen Fokus

Und doch ist der Film des Oscar-nominierten Regisseurs Ed Perkins besonders. Die Doku basiert ausschließlich auf zeitgenössischem Archivmaterial: Hobby- und Privataufnahmen wie am Anfang des Films, Paparazzi-Fotos, Fernseh- und Radiobeiträge. Kein nachträglich formulierter Off-Text, keine Royal-Expert*innen oder Zeitzeug*innen, keine Reenactments, sondern einfach nur hervorragend montiertes Originalmaterial.



Das sorgt dafür, dass Dianas tragisches Leben, ihre Entwicklung von der schüchternen zur selbst- und sendungsbewussten, nicht mit dem heutigen Auge, sondern dem ihrer Zeit betrachtet wird. Diana begeisterte, spaltete aber auch stets die Meinungen.



Diese Machart verschiebt den Fokus: Weg von Versuchen, Diana, ihr Handeln und Fühlen zu deuten oder zu psychologisieren, hin zur Perspektive der Öffentlichkeit. Wie blickten die Medien auf die Prinzessin, welches Bild wurde vermittelt – und welches bekam so auch die Gesellschaft mit? Fragen, die auch 25 Jahre nach Dianas Tod noch packen.



The Princess. Dokumentarfilm. Großbritannien 2022. Regie: Ed Perkins. Laufzeit: 104 Minuten, Sprache: deutsche Synchronfassung. Verleih: Nordpolaris. Kinostart: 30. Juni 2022