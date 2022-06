München: Sub e.V. sucht Sozialpädagogen für Bereich "Prävention und Test"

Heute, 07:07h, noch kein Kommentar

Das schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München – Sub e.V. sucht ab sofort oder nach Absprache



einen Sozialpädagogen

(40,1 Std./Woche)



Ihr Aufgabenschwerpunkt ist die Gesundheitsförderung bei

schwulen und bisexuellen Männern (MSM) mit Schwerpunkt HIV/Aids.



● Anleitung und Führung von ehrenamtlichen Mitarbeitern

● Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und

Multiplikator*Innen

● Kontaktpflege mit den Szenebetreibern und Präsenz in der

Szene (Vor-Ort-Arbeit)

● Bereitstellung von HIV/STI-Testangeboten (Orga & Beratung)

● Beratung zu schwuler Sexualität und Safer-Sex-Methoden

● Koordination von Online-Beratung

● Konzeptionsarbeit: Schaffung und Implementierung von

Präventionskonzepten

● Vertretung des Projekts nach außen, auch gegenüber

öffentlichen Stellen

● Vertretung des Projekts in der allgemeinen Öffentlichkeit

(Medienarbeit)

● Vertretung des Projekts in den bestehenden Arbeitskreisen der

LH München, des Freistaates Bayern und der Deutschen

Aidshilfe e.V.

● Darstellung des Projekts auf wissenschaftlichen Kongressen

● Projektverwaltung (Berichte, Statistik, Abrechnungen)



Was Sie mitbringen sollten:

● Studium der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit oder

vergleichbarer Abschluss

● Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Engagement, Kreativität

● Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung (auch abends

und an Wochenenden)

● Kenntnisse der schwulen Lebenswelt

● Beratungserfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen

Gesundheit, Sexualität und Risikoverhalten

● Erfahrungen in und mit ehrenamtlichen Tätigkeiten

● Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert



Wir bieten:

● Eine spannende, abwechslungsreiche & verantwortungsvolle

Tätigkeit

● Handlungsspielraum im Rahmen des Projekts

● Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung und Supervision

● Vollzeitstelle mit flexibler Arbeitszeit, Vergütung nach TV-L S

● Betriebliche Altersvorsorge



Bei Rückfragen melden Sie sich gerne! 089/856 34 64-13



Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: