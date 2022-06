München: Sub e.V. sucht Sozialpädagog*in (m/w/d) für Bereich "Chemsex-Beratung"

Heute, 07:07h, noch kein Kommentar

Das Sub – Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum München e.V. sucht ab September 2022 eine*n



Sozialpädagog*in (m/w/d)

in Vollzeit für den Bereich "Chemsex-Beratung"



Die Stelle ist unbefristet und ab 01. September 2022 zu besetzen.



Aufgabenschwerpunkte sind:



Beratung von Chemsex Usern

● Therapieformen und Möglichkeiten

● Safer Use und Harm Reduction (auch Materialien)

● Kontrollierter Konsum & Veränderungsprozesse

● Beratung von Angehörigen (Freund*innen, Familien und Partner*innen von Usern)

● Weiterverweisung im Kooperationsnetzwerk



Selbsthilfe für Ex-User und User

● Selbsthilfegruppen initiieren und organisieren

● Selbsthilfegruppen anleiten und begleiten



Öffentlichkeitsarbeit

● Werbung

● Veranstaltungen

● Erarbeiten von Infomaterial & Flyern



Vernetzung

● Vertretung des Projekts nach Außen

● Organisation des Runder Tisch Chemsex

● Teilnahme an Arbeitskreisen

● Fortbildung von Multiplikator*innen

● Statistik und Sachbericht



Was Sie mitbringen sollten:



● Wissen um schwule Lebenswelten und Sexualität

● Staatlich anerkannter Sozialpädagoge oder ähnliche Qualifikation

● Akzeptierende Grundhaltung zum Thema Substanzkonsum

● Wissen rund um das Thema Chemsex

● Kommunikativ und beratungserfahren

● Beraterische Zusatzqualifikation (von Vorteil)



Wir bieten:



● Großen Gestaltungsspielraum im Rahmen des Angebots

● Mitgestaltung des Sub

● Arbeiten in einem engagierten multidisziplinären Team

● Supervision, Intervision und Fortbildungen

● Betriebliche Altersvorsorge

● Verdienst nach TVöD



Bei Rückfragen, bitte gerne melden! 089/856 34 64-13



Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: