"Princess Charming": Jetzt wird geknutscht!

Der Morgen der dritten Folge startet mit Yoga und Gruppenkuscheln. Jedoch sind nicht alle so entspannt: Anastasia ist sich unsicher, ob ihre Vorstellung eines gemeinsamen Lebens mit dem der Princess zusammenpasst und überlegt, die Villa zu verlassen. Paula wiederum ist motiviert, sich bald einen Kuss mit der Princess zu ergattern. Ob sie auf ihre Kosten kommen wird? Gleichzeitig knistert es bereits heftig mit einer anderen Kandidatin. Paula und Dora sprechen übers Kuscheln und kommen sich dabei ganz schön nahe.



Sabcho trommelt die Kandidatinnen zusammen und verkündet, wer zum nächsten Gruppendate kommen darf: Lena, Sarah, Jasmine Amelia, Caro und Maria sind die Glücklichen.

"Als Princess muss man Action lieben"

Hanna wartet schon mit Buggys vor der Villa – und wir sehen, RTL möchte das Thema "Action" so richtig ausreizen: Nicht nur ist der Princess "Action in der Beziehung wichtig", nein, auch auf der Bauchbinde steht "Als Princess muss man Action lieben". Der Witz war gut in der ersten Staffel, jetzt wirkt es leider nur noch gewollt



Maria, Sarah und Princess Hanna auf dem Gruppendate (Bild: RTL)

Während des Dates traut sich Lena endlich, der Princess von ihrem Kind zu erzählen. In dem Gespräch zwischen den beiden geht es dann auch um das Thema "Single-Sein mit Kind". Die Princess gibt zu, dass man viel Verantwortung trägt, wenn man eine Beziehung mit einer Person mit Kind eingeht – hoffentlich bedeutet das nun nicht das Aus für Lena. Am Strand gibt es dann für alle ein Eis, und Hanna freut sich, dass sie viele Gespräche führen konnte.



Princess Hanna (l.) und Caro im Gespräch beim Gruppendate.(Bild: RTL)

Der Eiswagen macht sich auf den Weg zu Villa und lockt die Kandidatinnen mit der typischen Eiswagenmelodie vom Pool. Jessica bekommt als einzige Kandidatin einen goldenen Umschlag zu ihrem Eis: Die Einladung zu einem Einzeldate.



Den Kummer darüber ertränken die verbliebenen Kandidatinnen ganz in "Princess Charming"-Manier mit Alkohol. Anastasia ist sich währenddessen sicher, dass für sie hier das Aus ist. Ihr "Abschleppauto hat keinen Sprit mehr" – sie verlässt die Villa noch vor der Happy Hour. Schade, wir hätten gerne gewusst, welche Anmachsprüche sie sonst noch auf Lager gehabt hätte.

Der erste Kuss der zweiten Staffel

Das Date mit Jessica läuft dafür umso besser. Auf die Frage, was Hanna dachte, als sie Jessica das erste Mal sah, antwortet diese: "Du bist interessanter, als ich dachte"- Ist das nicht eher ein zweiter Gedanke? Jessica fühlt sich trotzdem geschmeichelt – es kommt endlich zum ersten Kuss der zweiten Staffel.



Princess Hanna (l.) und Jessi haben ein Einzeldate. (Bild: RTL)

Für die erste Übernachtung ist es jedoch noch zu früh, und so verabschiedet sich Hanna von Jessica. Der Funke scheint übergesprungen zu sein, das Finale kann kommen!



Bevor Jessica zurück zur Villa muss, reden die verbliebenen Kandidatinnen über einmalige sexuelle Begegnungen und STIs. Katharina erzählt von ihrem "ersten und letzten" One Night Stand, der ihr eine solche Krankheit beschert hätte. Hier wird ein wichtiges Thema angesprochen, welches bei Lesben bzw. Menschen mit Vulvas gerne übergangen wird: Verhütung. Katharina erzählt, dass bei dem Wechsel von analer und vaginaler Stimulation die Hand gewaschen werden muss.



Und noch zwei weitere Küsse



Princess Hanna besucht die Ladies Villa (Bild: RTL)

Wann und wo läuft die Show?



Die Kandidatinnen erleben zur darauffolgenden Happy Hour eine kleine Überraschung: Hanna kommt etwas früher in die Villa, um mit den Frauen gemeinsam mehr Zeit zu verbringen. Im Laufe des Abends ziehen sich Hanna und Paula für ein etwas privateres Gespräch zurück. Die Kamera hält daraufhin auf Dora, und man sieht ihre irritierten Blicke. Scheint sich da etwas anzubahnen? Zu Paulas Glück endet das Gespräch mit einem Kuss. Haben wir hier schon unsere zweite Finalistin? Als Jessica davon erfährt, möchte sie das wohl nicht auf sich sitzen lassen, und auch sie schnappt sich Hanna, um mit ihr den dritten Kuss der Folge auszutauschen. The game is on!Die Entscheidung ist dann kurz und schmerzlos: Keine der Kandidatinnen muss gehen. Es werden Shots verteilt, und Hanna verlässt die Villa, die Stimme aus dem Off sagt: "It's time to gay goodbye. Mit diesem schlechten Wortspiel endet die dritte Folge.Wird Hanna ihren bisherigen Knutsch-Rekord brechen? Wie nah kommen sich Dora und Paula noch? Und wird es noch mehr schlechte Wortspiele geben.