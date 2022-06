Joyclub-Auswertung: Jede*r Dritte ist bisexuell

Heute, 11:00h, noch kein Kommentar

27 Prozent der über vier Millionen Mitglieder von Joyclub, der größten deutschen Online-Kontaktbörse, geben ihre sexuelle Orientierung mit bisexuell oder bi-interessiert an. Allerdings steige der Anteil massiv, wenn man die Mitglieder anonym befrage. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.



Nach Geschlecht und Alter differenziert, ergibt sich bei den offenen Angaben ein faszinierendes Bild: So geben mit zunehmendem Alter immer mehr Männer ihr Interesse am gleichen Geschlecht an: In jungen Jahren jeder Neunte, im späten Erwachsenenalter ist es schon jeder Vierte. Bei Frauen zeigt sich ein gegenteiliges Bild: Das Bi-Interesse lässt mit zunehmendem Alter nach.





"Ein klares Zeichen, dass sich die sexuelle Orientierung ein Leben lang entwickeln kann – oder auch die Sicherheit im Umgang mit der eigenen Sexualität zunimmt", so die Analyse von des Leipziger Unternehmens.

Anteil Bisexueller steigt bei anonymer Umfrage

Bei der anonymen Umfrage im Joyclub geben sogar 44 Prozent der 5.152 befragten Mitglieder an, dass sie bisexuell oder bi-interessiert sind. Eine mögliche Erklärung: Jede*r Zweite kommuniziert die eigene sexuelle Orientierung nicht – oder genauer genommen lassen zwei von drei Männern und eine von drei Frauen ihr Umfeld im Dunkeln.



Von denen, die den Schritt gewagt haben, beschreiben 26 Prozent die Reaktionen auf ihr Coming-out als durchwachsen. Ernüchternd: Nur halb so viele Männer (16 Prozent) wie Frauen (32 Prozent) erfahren Wohlwollen. Deshalb sei es laut Joyclub auch nicht verwunderlich, dass es jedem dritten bisexuellen oder bi-interessierten Mann schwerfällt, über seine sexuelle Orientierung zu sprechen – und hingegen jede zweite Frau angibt, dass es ihr leicht fällt.

Anziehungskraft des anderen Geschlechts überwiegt

Danach gefragt, zu welchem Geschlecht eine stärkere sexuelle Anziehung besteht, spüren unter den befragten Bisexuellen und Bi-Interessierten 72 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen beim jeweils anderen Geschlecht mehr Verlockung.



23 Prozent der bisexuellen Frauen und Männer erklärten, es falle ihnen ziemlich schwer, ihresgleichen zu verführen. Geht's ums andere Geschlecht, empfinden nur mehr 14 Prozent so.



Vorurteile sind unterdessen offenbar für die große Mehrheit out: 64 Prozent der über 5.000 heterosexuellen wie queeren befragten Mitglieder sprechen sich dafür aus, Männer wie Frauen nicht nach ihrer sexuellen Orientierung zu beurteilen.



Laut mehrerer repräsentativer Umfragen machen Bisexuelle die Mehrheit der LGBTI-Bevölkerung in westlichen Ländern aus. Einer Umfrage von Gallup in der amerikanischen Bevölkerung ergab etwa, dass rund 57 Prozent der queeren Menschen angaben, bi zu sein – der Anteil Schwuler lag bei 21 Prozent, der von Lesben bei 14 Prozent (queer.de berichtete). (pm/cw)