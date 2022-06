Anderson Cooper entdeckte seine Homosexualität dank Richard Gere

Heute, 14:30h, noch kein Kommentar

Der CNN-Journalist Anderson Cooper hat in einem Interview mit Andy Cohen berichtet, wie er sich seiner sexuellen Orientierung bewusst wurde. Demnach hätten ihn zwei schwule Freunde seiner Mutter Gloria Vanderbilt – der Fotograf Paul Jasmin und dessen Freund – Ende der Siebzigerjahre zum Theaterstück "Bent" mitgenommen, in dem Richard Gere die Hauptrolle gespielt habe. In dem tragischen Stück geht es um ein schwules Paar im Berlin der Dreißigerjahre, das dann von den Nazis gefangen genommen wird.



Cooper erklärte über das Stück: "Das ist das Schwulste, was man sich vorstellen kann." Über Gere sagte der heute 55-Jährige: "Er war so wunderschön. Und ich war da. Meine Mutter ist nicht mitgekommen. Das waren nur ich und ihre zwei schwulen Freunde."



Dann geriet der Journalist ins Schwärmen: "Ich meine, die Eröffnungsszene: Das ist ein Typ im Bett, der in der Nacht zuvor einen anderen mit nach Hause genommen hat. Der Typ, den er abgeschleppt hat, steigt vollkommen nackt aus dem Bett und zieht seine SS-Uniform an. Und ich erinnere mich, wie ich damals dachte: 'Oh, mein Gott. Ich bin schwul… Ich bin voll schwul!"

Kein Autogramm wegen schöner männlicher Brust

Nach dem Theaterstück habe er Gere sogar hinter der Bühne persönlich getroffen, weil Jasmin den Star persönlich kannte. "Wir gehen backstage und da steht Richard Gere oberkörperfrei in seiner Umkleidekabine. Ich konnte kein Wort rausbringen", erinnerte sich Cooper. "Und ich hatte das Theaterprospekt dabei und wollte, dass er mir ein Autogramm darauf gibt, aber ich konnte nicht aufhören, auf seine Brust zu starren." Zehn Jahre später habe er dann Gere interviewt und das Theaterprospekt wieder mitgenommen. "Ich erzählte ihm die ganze Geschichte und er gab mir das Autogramm. Ich denke, er hat sich geschmeichelt gefühlt", so Cooper.

Anderson Cooper arbeitet bereits seit 2001 für CNN als Reporter und Kommentator. Seine sexuelle Orientierung war jahrelang ein offenes Geheimnis. 2007 outete ihn das Magazin "Out" neben anderen damals ungeouteten Medienpersönlichkeiten wie den TV-Stars David Hyde Pearce (spielte Niles in "Frasier") und Sean Hayes (Jack in "Will and Grace") oder Filmschauspielerin Jodie Foster (queer.de berichtete). 2012 sprach Cooper dann erstmals selbst über seine Homosexualität (queer.de berichtete). (dk)