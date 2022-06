"Shadowhunters"-Star Luke Baines hat sein Coming-out

Heute, 15:22h, noch kein Kommentar

Der britisch-australische Schauspieler Luke Baines hat sich am Sonntag in einem kurzen Instagram-Eintrag zum Pride-Monat geoutet. "Ich hatte das große Glück, mich zwei Mal zu verlieben: das erste Mal mit einer Frau, das zweite Mal mit einem Mann." Weiter schrieb der 32-Jährige an seine Fans: "Nennt das, wie auch immer ihr wollt. Alles, was ich weiß, ist… Liebe ist Liebe. Happy Pride!"



Dazu veröffentlichte er ein Schwarzweißfoto mit einem Fußboden-Grafitto, auf dem zu lesen ist: "Mist, ich glaube, ich liebe dich." Auf einem zweiten Schwarzweißbild hält eine Hand einen kleinen Zettel mit der Aufschrift: "Du bist perfekt für mich."



In Kommentaren beglückwünschten viele seiner mehr als 370.000 Follower*innen Baines für sein Coming-out. "Hab dich lieb, du bist eine wundervolle Person", schrieb etwa seine "Shadowhunters"-Kollegin Tessa Mossey. Auch mehrere andere Schauspielkolleg*innen schickten ihre Glückwünsche.

Baines ist besonders bekannt für seine Kinorolle als Serienkiller im Wes-Craven-Film "The Girl in the Photographs" (2015) und für seine Fernsehrolle als Jonathan Morgenstern in der dritten und letzten Staffel der amerikanischen Fantasyserie "Shadowhunters" (2016-2019). Die Serie handelt von Clary Fray (Katherine McNamara), die erfährt, dass sie eine Schattenjägerin ist, also ein Mischwesen aus Mensch und Engel, das Dämon*innen jagt. In "Shadowhunters" wurde auch die schwule Liebesgeschichte von Magnus (Harry Shum junior) und Alec (Matthew Daddario) erzählt (queer.de berichtete). In Deutschland ist die 55-teilige Reihe auf Netflix erhältlich.



Baines war zuletzt auch in Gastrollen der Mysteryserie "Nancy Drew" (RTL+) und "The Mandalorian" (Disney+) zu sehen. Außerdem spielte er in der letztes Jahr in die Kinos gekommenen Horrorkomödie "Untitled Horror Movie" nicht nur eine der Hauptrollen, sondern war auch Co-Autor des Drehbuchs. (dk)