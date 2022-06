Botschaft bei Instagram: Kate und William feiern den Pride Month

Heute, 11:43h,

Die britischen Royals Herzogin Kate (40) und ihr Ehemann Prinz William (40) haben in einem Instagram-Eintrag auf den Pride Month aufmerksam gemacht, der im Juni gefeiert wird. In dem Posting weisen die beiden auf die Arbeit der Organisation "Shout" hin. "Im vergangenen Jahr hat 'Shout' hier in Großbritannien mehr als 150.000 LGBTIQ-SMS-Schreiber unterstützt. Wenn jemals ein Gespräch nötig ist, ist 'Shout' rund um die Uhr da." Dabei veröffentlichte das königliche Paar auch ein Werbebild von "Shout" mit einer Progress-Regenbogenfahne in Herzform.



Die Krisen-Hotline "Shout 85258" bietet per Textnachricht allgemein Unterstützung für Menschen mit psychischen oder mentalen Problemen. Auch Mitglieder der queeren Community finden dort gezielt Ansprechpartner*innen.

Instagram-Nutzer*innen sind begeistert

Unter dem Posting sammelten sich viele positive Reaktionen auf die Botschaft der Cambridges. "Sie sind unser zukünftiger König und unsere zukünftige Königin! Wir sind so stolz auf Sie", freut sich ein User. "Vielen Dank, dass Sie 'Shout' und diese Sache unterstützen" oder "Absolut wunderbar. Großer Respekt. Freundlichkeit kostet nichts, bedeutet aber so viel" lauten weitere Kommentare. Das Paar hat allein auf Instagram rund 14 Millionen Follower*innen aus aller Welt.



Prinz William hatte sich bereits zuvor queerfreundlich geäußert. 2019 sagte er etwa, dass er ein homosexuelles oder transgeschlechtliches Kind unterstützen würde (queer.de berichtete). Er engagierte sich außerdem im Kampf gegen Homophobie und Mobbing an Schulen (queer.de berichtete). (spot/cw)