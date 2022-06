Queere Organisationen begrüßen Eckpunktepapier mit Vorbehalten

Heute, 13:48h,

Queere Organisationen haben die Vorstellung der Eckpunkte für das geplante Selbstbestimmungsgesetz durch Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) vorsichtig begrüßt. Sie bewerteten das Vorhaben als Fortschritt, führten aber einige Punkte auf, die noch verbessert werden könnten. Aus den Ampelparteien kommt hingegen durchgängig Zustimmung.



"Es ist ein kraftvolles Signal, dass die Eckpunkte für ein Selbstbestimmungsgesetz heute in der Bundespressekonferenz vorgestellt wurden", erklärte Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*. "Dass zwei Bundesminister*innen die Eckpunkte präsentiert haben, zeigt welche hohe Bedeutung dieses Gesetzesvorhaben in der Regierung hat. Wir begrüßen sehr, dass dieser erste wichtige Schritt in Richtung eines Selbstbestimmungsgesetzes unternommen wurde. Es ist ein Grundrecht, in der eigenen geschlechtlichen Identität anerkannt zu werden. Die Eckpunkte sehen viele wegweisende Verbesserungen vor." So sei lobenswert, dass trans und inter Menschen durch Selbsterklärung vor dem Standesamt ihren Vornamen und Geschlechtseintrag ändern könnten, das Offenbarumgsverbot gestärkt wird und Entschädigung für Zwangsscheidungen und Zwangssterilisationen vorgesehen seien.



Bedenklich sei hingegen, dass 14- bis 18-Jährige für eine Änderung ihres Geschlechtseintrags die Zustimmung der Sorgeberechtigten bräuchten: "Es ist zu befürchten, dass durch diese Hürde jugendliche trans*, inter* und nicht-binäre Personen in ihrer geschlechtlichen Selbstbestimmung eingeschränkt sind. Diese Sicht teilt auch der deutsche Kinderschutzbund, der eine selbstbestimmte Regelung ab dem 14 Jahr begrüßt", so Hüpfner.

Selbstbestimmung wird "nur teilweise Rechnung getragen"

Ähnlich sieht es die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti). Bei Kindern und Jugendlichen werde "der Selbstbestimmung nur teilweise Rechnung getragen", beklagt der Verband. Dgti-Vorstandsmitglied Luca Fabièn Dotzler erklärte dennoch hoffnungsvoll: "Durch die Umsetzung dieses Eckpunktpapiers wird Menschen mit queeren Lebensrealitäten eine bessere Teilhabe ermöglicht. Auch wenn es noch einige Bereiche zu reflektieren gilt, es ist ein positiver Beginn, zu einer offenen und aufgeklärten Gesellschaft."



Auch der Lesben- und Schwulenverband begrüßte die Eckpunkte mit Einschränkungen: "Damit ist der erste Schritt getan, um die geschlechtliche Selbstbestimmung von trans*- und intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Menschen zu gewährleisten und das grundrechtswidrige Transsexuellengesetz (TSG) endlich zu beerdigen", erklärte LSVD-Vorstandsmitglied Henny Engels. "Faktenfreien Angstkampagnen, die trans*-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen als Feindbilder und Gefahr für die Gesellschaft phantasieren, muss mit einer sachlichen und unaufgeregten Berichterstattung begegnet werden."



Neben dem fehlenden Selbstbestimmungsrecht für trans Jugendliche enthalte das Eckpunktepapier auch keine abschließende Regelung zu trans Elternschaft, erklärte Engels einschränkend. "Beispielsweise wird ein trans* Mann, der ein Kind geboren hat, in der Geburtsurkunde derzeit als Mutter eingetragen. Damit geht ein Zwangsouting einher; zudem entstehen massive Probleme im Alltag", erklärte Engels.

Die Linke.queer sieht Verbesserungsbedarf

Die Linke.queer kritisierte, dass die Ampelkoalition finanzielle Fragen einer Geschlechtsanpassung nicht berücksichtigt habe und nur auf umstrittene "medizinische Leitlinien" und Krankenkassenentscheidungen verweise. "Damit droht, dass es weiterhin keine umfassende, kassenfinanzierte gesundheitliche Versorgung von trans* Personen geben wird, sondern diese weiterhin auf zum Teil jahrelange Auseinandersetzungen mit ihren Krankenkassen und auf den Klageweg verwiesen werden. Das ist unwürdig", so die Arbeitsgemeinschaft der kleinsten Oppositionspartei. Die geplanten personenstandsrechtlichen Regelungen seien hingegen "richtig und überfällig".



Aus den Ampelparteien kommt hingegen einhellige Zustimmung. "Wir schaffen das diskriminierende Transsexuellengesetz endlich ab und ersetzen es durch ein Selbstbestimmungsgesetz!", tweetete die SPD-Bundestagsfraktion.



"Endlich ist es soweit!", erklärte der Grünenpolitiker Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung. Mit dem neuen Gesetz wolle die Regierung nach 40 Jahren das "diskriminierende Transsexuellengesetz" abschaffen. "Ein Meilenstein für die Menschenrechte!", so Lehmann.



Endlich ist es soweit!



Bundesfamilien- und Justizministerium legen die Eckpunkte für unser #Selbstbestimmungsgesetz vor.



Damit wollen wir nach über 40 Jahren das diskriminierende Transsexuellengesetz abschaffen.



Ein Meilenstein für die Menschenrechte!



Thread pic.twitter.com/Hf6auzKlbo Sven Lehmann (@svenlehmann) June 30, 2022 Twitter / svenlehmann

Auch die beiden grünen trans Abgeordneten Tessa Ganserer und Nyke Slawik begrüßten auf Twitter die Eckpunkte.



Endlich werden wir das diskriminierende Transsexuellengesetz überwinden!



Das neue #Selbstbestimmungsgesetz ist ein kleiner Schritt für Verwaltungen, aber ein großer Sprung in eine freie Gesellschaft. @GansGruen & @nyke_slawik erklären, wie das aussehen wird pic.twitter.com/Yleqmn0uXH Grüne im Bundestag (@GrueneBundestag) June 30, 2022 Twitter / GrueneBundestag

Der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg erklärte, die Vorstellung der Eckpunkte sei ein "großartiger Tag für die Selbstbestimmung trans- und intergeschlechtlicher Menschen".



Ein großartiger Tag für die Selbstbestimmung trans- und intergeschlechtlicher Menschen! Die Schikane des Transsexuellengesetzes wird abgeschafft und durch ein echtes Selbstbestimmungsrecht ersetzt! Danke! https://t.co/cWGkbWUGB7 Jens Brandenburg (@JBrandenburgFDP) June 30, 2022 Twitter / JBrandenburgFDP

Lob kommt auch von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. "Es ist gut, wenn die bisher willkürliche Begutachtung anhand zweifelhafter Kriterien nicht mehr den Prozess der nun mehr selbstbestimmten Transition bestimmt", erklärte Vorstandschef Helmut Metzner.



Nun warten Aktivist*innen mit Sorge darauf, wie transfeindliche Kräfte – von der AfD über Teile der Union bis zu transfeindlichen Feminist*innen um Alice Schwarzer – auf die Eckpunkte reagieren. Die Debatte könnte dann extrem ausgrenzend geführt werden und vermehrt queerfeindliche Ressentiments wecken. Bereits in den letzten Monaten hatten etwa die AfD und die feministische Zeitschrift "Emma" die Grünenabgeordnete Tessa Ganserer wegen ihrer Transidentität persönlich angegriffen und beleidigt. (dk)