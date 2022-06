Olympischer Schwimmer Dan Jervis outet sich als schwul

Heute, 16:21h, noch kein Kommentar

Der walisische Langstreckenschwimmer Dan Jervis hat sich gegenüber der BBC als schwul geoutet. Jervis erklärte, das Coming-out des britischen Zweitligafußballers Jake Daniels habe ihn zu seinem Schritt bewogen. Daniels war der erste Profispieler seit 32 Jahren, der sich während seiner Karriere in Großbritannien geoutet hatte (queer.de berichtete).



Jervis erklärte weiter, er habe seine sexuelle Orientierung irgendwie immer schon gewusst. "Das war etwas, das bei mir im Hinterkopf war und mich genervt hat", sagte der 26-Jährige. "Ich dachte, ich wäre bisexuell und hatte Freundinnen, die ich auch geliebt habe. Vor drei Jahren kam es dann zu dem Punkt, an dem ich mich damit beschäftigen musste."



Die Frage seiner sexuellen Orientierung habe ihn nicht als Schwimmer belastet, sondern als Mensch. "Ich habe mein Leben einfach nicht mehr genossen. Ja, ich habe gelächelt, aber etwas hat zu meinem Glück gefehlt", erinnerte sich Jervis. Schließlich habe er sich bei mehr und mehr engen Freund*innen geoutet.

Jervis will Vorbild für queere Menschen aus Verfolgerstaaten sein

Er wolle auch ein Vorbild für andere sein – insbesondere während der Commonwealth Games im englischen Birmingham, die am 28. Juli beginnen. Dabei handelt es sich um eine Art Olympiade, in dem die britischen Länder und Überseegebiete sowie frühere britische Kolonien gegeneinander antreten. "Es gibt so viele Länder im Commonwealth, in denen Schwulsein illegal ist. Ich kann dann sichtbar sein und Menschen inspirieren", so Jervis.



Außerdem wolle er zeigen, dass es kein Widerspruch sei, Christ und schwul zu sein: "Ich liebe Gott und von all den Sachen in meinem Leben ist mein Glauben das, auf das ich am stolzesten bin. Und es gibt ja Leute, die sagen, dass man nicht Christ und schwul sein kann. Ich will zeigen, dass das geht." Sein Vater arbeitet als Dekan in einer Baptisten-Gemeinde.



Dan Jervis hatte bei den Commonwealth Games 2014 und 2018 bereits eine Bronze- und eine Silbermedaille über 1.500 Meter Freistilschwimmen für Wales geholt. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio landete er in dieser Disziplin auf dem fünften Platz – alle Athleten, die sich vor ihm platzierten, kamen aus Nicht-Commonwealth-Ländern. (dk)