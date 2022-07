Kommt mit den Affenpocken das Comeback des Kondoms?

Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 36. Folge (63 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 36. Folge (63 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

In Köln werden an diesem Wochenende wieder Hunderttausende zum CSD erwartet. Manche Menschen bleiben allerdings auch zuhause. Denn Corona ist nicht einfach verschwunden, der Anschlag in Oslo hat neue Ängste geweckt, und dann gibt's ja nun auch noch die Affenpocken. Über 1.000 Fälle meldete das RKI am 1. Juli aus allen 16 Bundesländern, bei den Infizierten handelt es sich fast ausnahmslos um schwule Männer. Pride-Veranstaltungen seien "wirkungsvolle Gelegenheiten" für das MPX-Virus, um "junge, sexuell aktive und hochmobile Leute" zu befallen, warnt selbst die WHO.



Wie sicher ist der CSD? Das ist nur eine von vielen Fragen, die Johannes Kram den Gästen seines neuen QUEERKRAM-Podcasts stellt. Mit Hartmut Stocker, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Berliner St. Joseph Krankenhaus, und Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen Aidshilfe, spricht er eine Stunde lang über den weltweiten MPX-Ausbruch, neue medizinische Erkenntnisse, die Balance zwischen Stigmatisierungsgefahr und gezielter Ansprache der sexpositiven schwulen Szene und wie der noch knappe Impfstoff am besten verteilt werden sollte.

Affenpocken als wortwörtliche "pain in the ass"

Ein "zufälliger Startpunkt" (Wicht) und "reines Zufallsgeschehen" (Stocker) sei es, so betonen beide Podcastgäste, dass sich die Infektionen aktuell überwiegend unter homo- und bisexuellen Männern mit wechselnden Sexpartnern verbreiten. "Wenn das Virus erstmal in einer Gruppe drin ist, dann geht es rund", erklärt der DAH-Pressesprecher.



Anderthalb Monate nach dem Auftreten der ersten Fälle hat der Chefarzt neue, wichtige Erkenntnisse. Zum einen komme es immer wieder zu sogenannten Superinfektionen mit anderen Krankheitserregern, zum anderen habe er Patienten mit äußerst schmerzhaften Analentzündungen. Gerade an der Eintrittsstelle des Virus in den Körper beobachte er besonders heftige Pocken-Reaktionen mit späterer Vernarbung. Bei einer Infektion etwa am Mund werde "das nicht wieder hübsch".



Hartmut Stocker (l.), Johannes Kram (m.) und Holger Wicht (r.) vor dem Tonstudio

Für manche Betroffene seien die Affenpocken eine wortwörtliche "pain in the ass", bestätigt Holger Wicht. Bedeutet das ein Comeback des Kondoms? "Das Kondom reduziert das Risiko an bestimmten Stellen, aber es ist keine Garantie, dass man sich nicht infiziert", stellt der Pressesprecher klar. "Kondome schützen deine besten Teile", wird Hartmut Stocker deutlicher. Beide setzen auf Aufklärung und wollen, dass Menschen ihre eigenen Risikoabwägungen und Entscheidungen treffen. Wicht etwa, so erzählt er im Podcast, verzichtet selbst aktuell auf Saunabesuche.



Gegen Schließung von Darkrooms



Von der kompletten Schließung schwuler Dampfbäder oder Darkrooms, wie auch teilweise aus der Community gefordert wird, halten die beiden Experten überhaupt nichts. Schneller Sex lasse sich nicht verbieten, schon gar nicht im Zeitalter von Grindr, warnt der DAH-Sprecher und verweist auf die Erfahrungen aus der Aidskrise. Der Affenpocken-Ausbruch ließe sich mit solchen Maßnahmen auch gar nicht mehr stoppen, ergänzt der Chefarzt.



Auch beim Pride-Wochenende an diesem Wochenende in Köln setzen die beiden schwulen Podcastgäste auf persönliche Risikoabwegung. "Lasst euch nicht den Spaß verderben. CSDs sind nicht infektiös. Es kommt darauf an, was man tut", sagt Wicht.



Aber kann man denn nun jemand mit nacktem Oberkörper auf der Parade noch unbedenklich umarmen? Auch darüber diskutieren der DAH-Pressesprecher und der Chefarzt, die sich in vielen, aber nicht allen Punkten einig sind, und sich vor allem mit klaren Verhaltensregeln schwertun.



Im Podcast, das sei hier verraten, sind viele Zwischentöne zu hören, es geht um zahlreiche weitere Aspekte im Umgang mit MPX, darunter Scham, Ausgrenzung und Ärzte mit Vorurteilen, aber auch um die nicht gerade wenigen offenen Fragen. Ein absolut informatives und hilfreiches Gespräch, um die MPX-Lage selbst besser einschätzen und eigene Abwägungen treffen zu können!





Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 36. Folge (63 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 36. Folge (63 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Zu Gast bei QUEERKRAM

Folge 1 mit Falk Richter und Jonas Dassler:

Warum sich Schauspieler outen sollten

Folge 2 mit Anastasia Biefang:

Warum das Transsexuellengesetz auf den "Müllhaufen der Geschichte" gehört

Folge 3 mit Ralf König:

Warum Ralf König genug vom "Gezicke in sozialen Medien" hat

Folge 4 mit Stephanie Kuhnen und Juliane Löffler:

Wie viel kreatives Potenzial steckt in der Corona-Krise?

Folge 4 mit Georg Uecker:

Warum gibt es so viel Häme auch in der Community?

Folge 6 mit Ines Pohl:

Outest du dich im Interview mit Homohassern, Ines Pohl?

Folge 7 mit Patrick Lindner:

Warum Patrick Lindner auf dem CSD singen muss!

Folge 8 mit Pierre Sanoussi-Bliss:

"Dass mein Leben auch zählt, müssen mir Weiße nicht sagen"

Folge 9 mit Annie Heger:

"Ich werde als Christin von der LGBT-Community mehr angefeindet als andersrum"

Folge 10 mit Aminata Touré und Tessa Ganserer:

"Zwischen Queerfeindlichkeit und Rassismus gibt es Parallelen"

Folge 11 mit Riccardo Simonetti:

Warum wir auf unser "Anderssein" stolz sein können!

Folge 12 mit Sookee:

"Eine rassistisch agierende Community kann sich erneuern"

Folge 13 mit Linus Giese:

"Trans Menschen müssen nicht ihre Existenz erklären"

Folge 14 mit Kevin Kühnert:

Warum schweigt die Politik zum Mord in Dresden, Kevin Kühnert?

Folge 15 mit Manuela Kay:

"Die Berliner Szene kann die Pest sein"

Folge 16 mit Kristina Marlen:

"So offen hat sich die Fratze der heteronormativen Ordnung selten gezeigt"

Folge 17 mit Klaus Lederer:

Klaus Lederer: Wie er Wowereit mit "sanftem Druck" zur Gleichstellung drängte

Folge 18 mit Karin Hanczewski und Godehard Giese:

3 Wochen #ActOut: Karin Hanczewski und Godehard Giese ziehen Bilanz

Folge 19 mit Julian F. M. Stoeckel:

"Wir durften bei RTL so sein, wie wir sind"

Folge 20 mit Jens Brandenburg:

"Auch die Grünen könnten noch LGBT-freundlicher werden"

Folge 21 mit Sigrid Grajek:

"Die Revolutionäre von gestern sind die Konservativen von heute"

Folge 22 mit Benjamin Gutsche und Nataly Kudiabor:

"All you need": Warum spielen vier Heteros die Hauptrollen?

Folge 23 mit Seyran Ateş:

Wie gelingt die sexuelle Revolution des Islam, Seyran Ateş?

Folge 24 mit Jochen Schropp:

"Ich bin ein Mensch mit Haltung und will gewisse Sachen im Fernsehen nicht sehen"

Folge 25 mit Kerstin Polte:

"Scheiß auf diese ganzen binären Quatschsysteme"

Folge 26 mit Daniel Schreiber:

Wieviel "queere Scham" steckt in uns, Daniel Schreiber?

Folge 27 mit Micha Schulze:

"Wir haben auch Texte geschrieben, die heute unglaublich peinlich sind"

Folge 28 mit Julia von Heinz und Sabine Steyer-Violet:

Lesbische Weihnachten im Ersten

Folge 29 mit Bettina Böttinger:

Wie laut sollten wir streiten, Bettina Böttinger?

Folge 30 mit Jurassica Parka:

Wie bleibt die Drag-Kultur subversiv, Jurassica Parka?

Folge 31 mit Sven Lehmann und Arndt Klocke:

"Wir haben auch ein Privatleben, und das ist gut so"

Folge 32 mit Inga Pylypchuk und Wanja Kilber:

Träumen von Rote-Beete-Partys nach Putins Tod

Folge 33 mit Kerstin Ott:

Warum hältst du die erste lesbische Liebesnacht im deutschen Schlager für keine Sensation, Kerstin Ott?

Folge 34 mit Benedikt Wolf und Harm-Peter Dietrich:

Wie der erste schwule Roman der Bundesrepublik durch Zufall entdeckt wurde

Folge 35 mit Julia Shaw:

"Biphobie erleben wir vor allem in der queeren Community"