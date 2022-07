Köln: Erster regulärer CSD nach Corona bricht Rekorde

Heute, 09:46h,

Bunt, laut und fröhlich: Mehr als eine Million Menschen haben am Sonntag bei schönstem Sonnenschein den Christopher Street Day in Köln gefeiert und für Toleranz und Vielfalt demonstriert. An der Demo durch die Innenstadt beteiligten sich rund 180 Fußgruppen und Musikwagen – so viele wie noch nie. Nach Angaben der Polizei gab es mindestens eine Million Besucher*innen, die Veranstalter*innen vom Kölner Lesben- und Schwulentag sprachen von 1,2 Millionen. Damit seien die Prognosen noch übertroffen worden, hieß es. Der Zulauf sei "unfassbar". Besondere Vorkommnisse habe es laut Organisator*innen und Polizei nicht gegeben.



Mit der Demo setze Köln "ein starkes Zeichen für Vielfalt, für Toleranz, gegen Hass und gegen Ausgrenzung", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der als erster Regierungschef in der rund 30-jährigen Geschichte der Veranstaltung den CSD eröffnete. Seine Vorvorgängerin Hannelore Kraft (SPD) war zwar bereits vor mehr als zehn Jahren dabei, allerdings nur bei der Abschlussveranstaltung (queer.de berichtete). Wüsts Vorgänger Armin Laschet (CDU) zeigte dagegen kein Interesse am Cologne Pride.



Es ist das erste Mal in der rund 30-jährigen Geschichte des Kölner CSD, dass ein Ministerpräsident die Demo eröffnet.

Wüst, der wegen des Festhaltens an seinem erzkonservativen Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski umstritten ist, erklärte beim CSD, Vorfälle wie jüngst in Oslo zeigten, dass es immer noch nötig sei, solche Zeichen zu setzen. In Oslo hatte vor gut einer Woche ein Angreifer rund um eine beliebte queere Bar zwei Menschen erschossen und 21 verletzt (queer.de berichtete).



Von Köln geht heute ein Signal in die ganze Welt ein buntes, hörbares & selbstbewusstes Signal, eine Botschaft der #Vielfalt & #Gleichberechtigung.

"Überall auf der Welt, und leider auch in Deutschland, sind Extremisten am Werk, die uns unsere Freiheit nicht gönnen wollen", sagte der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne). "Das starke Signal aus Köln ist: Wir lassen uns diese Freiheit niemals nehmen." Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) betonte, der CSD sei ein Tag der Menschenrechte und der Demokratie. Deshalb sei es auch und gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs richtig, den CSD zu feiern.



Die Parade war der Höhepunkt eines CSD-Wochenendes mit einem großen Straßenfest und mehreren Bühnen in der Kölner Altstadt. Dabei wurde unter anderem auch die traditionell während des CSDs vergebene Szeneauszeichnung Kompassnadel an das queerfeministische Bildungshaus lila_bunt verliehen (queer.de berichtete). Nach zwei Jahren mit starken Corona-Einschränkungen konnte die Veranstaltung erstmals wieder in gewohntem Rahmen stattfinden.

Ursprünglich hatten sich für das Bühnenfest am Heumarkt auch Felix Jaehn und Tim Bendzko angesagt. Jaehn sagte jedoch im Vorfeld aus privaten Gründen ab, Bendzko ist wegen einer Krankheit kurzzeit ausgefallen. Stattdessen sprang spontan die Kölsche Kultband Bläck Fööss ein.



Die Organisator*innen hatten im Vorfeld der Pride Weeks einen Katalog mit 14 Forderungen veröffentlicht. Nun müsse beobachtet werden, inwieweit die Politik darauf eingeht. (dpa/dk)