"Princess Charming" läuft nicht mehr bei Vox

Princess Hanna ist ab sofort nur noch für das zahlende Publikum da (Bild: RTL)

Heute, 07:48h, noch kein Kommentar

"Princess Charming" läuft ab sofort nicht mehr bei Vox. Wie das Branchenportal DWDL berichtet, verschwindet die zweite Staffel der lesbischen Datingshow damit aus dem Free-TV. Bislang wurden zwei Folgen auf Vox gezeigt – jeweils eine Woche nach der Premiere im Streamingportal RTL+.



Anders als die vorhergehende Staffel im letzten hatte Vox die Sendung im Juni ins Nachtprogramm verlegt. Sie lief am frühen Mittwochmorgen gegen 0.25 Uhr. Quotenmäßig war die Show damit kein Erfolg: 130.000 bis 140.000 Menschen sahen den Abenteuern von Princess Hanna und den 19 Kandidatinnen zu. Damit lag der Marktanteil unter dem Vox-Schnitt. In Zukunft wird der Sender der RTL-Gruppe zu dieser Zeit wie an anderen Tagen die US-Serie "Medical Detectives" in Dauerschleife zeigen.

"Princess Charming" nur noch im RTL+-Abonnement

Das hat auch zur Konsequenz, dass "Princess Charming" nur noch zahlenden Kund*innen von RTL+ zur Verfügung stehen wird. Bislang konnten auch Nicht-Abonnent*innen die Sendung ein paar Tage nach der Fernsehausstrahlung noch mit Werbeunterbrechungen im Streamingportal anschauen, wie es auch bei anderen im Free-TV gezeigten Sendungen üblich ist. Ab sofort ist ein Abonnement für RTL+ nötig, das ab 4,99 Euro erhältlich ist.



Bei RTL+ ist die Datingshow aber offenbar erfolgreich: Wie die RTL-Senderkette mitteilte, ist die neueste Staffel die bislang erfolgreichste aller Staffeln von "Prince Charming" und "Princess Charming". Genaue Abrufzahlen teilt RTL+ aber – wie auch die anderen Streamingportale – nicht mit.



Bislang sind drei Staffeln von "Prince Charming" und eine ganze Staffel von "Princess Charming" gezeigt worden. Die Datingshow, die auf einem US-Format basiert, erwies sich überraschend auch als Erfolg unter TV-Kritiker*innen: 2020 wurde die erste Staffel von "Prince Charming" sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet – als erste Datingshow überhaupt (queer.de berichtete). Die erste Staffel von "Princess Charming" erhielt letztes Jahr den Deutschen Fernsehpreis (queer.de berichtete). (dk)