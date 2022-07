"Princess Charming": Flaschendrehen, Alkohol und viele Küsse

Von Kim Koshka

Heute, 13:10h, noch kein Kommentar

Der Vorspann zur vierten Folge beginnt mit so viel Drama – soll das wirklich alles in einer Folge passieren? Aber erstmal der Reihe nach.



Was sich schon in Folge drei anbahnt, wird immer deutlicher. Dora und Paula kommen sich immer näher. Das entgeht auch den anderen Kandidatinnen nicht. Vor allem Charlotte findet, dass die beiden ein schönes Paar wären. Dem kann ich nur zustimmen.

Ansprühen beim Gruppendate

Zum Gruppendate werden Charlotte, Kathi, Dora und Paula eingeladen. Es wird kreativ, die Frauen dürfen sich in Vandalismus üben und malen mit Sprühfarben "Peace" auf eine Wand. Es bleibt jedoch nicht nur beim Bemalen der Wand: Die Kandidatinnen und die Princess fangen an, sich gegenseitig anzusprühen (zum Glück hatten alle zufälligerweise weiße T-Shirts in Übergröße an). Bei mir steigt jedoch nur die Anxiety bei dem Gedanken, wie viele Gase die Frauen gerade einatmen.



Während der Einzelgespräche scheint bei Dora und Hanna endlich das Eis zu brechen, man merkt jedoch eine gewisse Zurückhaltung bei Dora. Vielleicht hat sie nur Paula im Kopf?



Kathi wiederum ist sich nach dem Gespräch mit Hanna unsicher, wie es mit ihr in der Villa weiter gehen soll. Der "Vibe" stimmt nicht und dass Hanna eventuell auswandern möchte, macht die Sache für sie nicht einfacher.



Bei Laura gibt es offensichtlich keine Probleme mit den Vibes. Die Princess scheint während des Dates nur Augen für sie zu haben und gesteht im Confessional auch, dass sie sie unbedingt küssen möchte.

Maria, die italienische Dramaqueen

Während des Gruppendates wird die Stimmung in der Villa immer angespannter. Paula wird zum Übernachtungsdate eingeladen, darüber sind nicht alle glücklich. Maria verlässt schlagartig den Pool und wird zur italienischen Dramaqueen stilisiert. RTL betitelt ihre Confessionals als "La Traviata Akt I" und "Akt II" und unterlegt ihre Trauermine mit Operngesang. Da kommt das Trash-TV so richtig durch.



Der übermäßige Alkoholkonsum macht sich spätestens jetzt bemerkbar. Maria geht ihrer neuen Rolle voll auf und kehrt mit einem schwarzen Schleier vorm Gesicht wie eine Witwe von der Beerdigung zurück.



Während des Dates kommen sich Paula und Hanna immer näher. Sie kochen gemeinsam vegane Lasagne, und Hanna macht sich über Paulas Schnippelkünste lustig. Es werden noch ein paar Küsse unter einem Baldachin ausgetauscht, bis die beiden zusammen im Haus verschwinden.



Obwohl der Funke springt, ist die Stimmung im Vergleich zur Villa unterkühlt. Der Frust ist verflogen, es geht heiß her. Was als kleine Party startet, wird schnell zu einer Mischung aus Landschulheim und Softporno. Vor allem Lena lässt nichts anbrennen und macht sich über Sabcho her. Beim Flaschendrehen fallen weitere Küsse, danach kommt die gemeinsame Abkühlung in der Dusche. Caro findet mal wieder die richtigen Worte: "Was in der Villa passiert, bleibt in der Villa".



Paula und Hanner haben "nur" gekuschelt



Der Morgen danach: Hanna und Paula scheinen eine interessante Nacht gehabt zu haben. Die Princess gesteht jedoch im Confessional, dass sie sich unsicher ist, wie sie zu Paula nun steht. Paula fällt es wiederum schwer, sich von der Princess zu verabschieden. Das nächste Drama scheint sich anzubahnen.



Zurück in der Villa offenbart Paula den anderen, dass sie und Hanna "nur" gekuschelt haben, Paula durfte dabei der große Löffel sein. Dora bleibt trotzdem irritiert zurück: Sie wäre gerne der kleine Löffel gewesen – es scheint für die beiden nur die Princess im Weg zu stehen.



Während der Happy Hour hat Maria endlich ihren Moment: Sie bringt Hanna in ihr Zimmer und schminkt diese mit Glitzer-Lippenstift – welcher im Laufe des Abends seine Spuren hinterlassen wird, nur leider nicht auf Maria. Denn der nächste Kuss wird ausgetauscht, Jessica ist mal wieder die Glückliche. Und dann Paula. Und dann Laura. Alle haben danach Glitzer auf den Lippen – so sehen auch die anderen Kandidatinnen, mit wem Hanna an diesem Abend rumgemacht hat.



Kathi möchte freiwillig gehen



Kathi ist sich wahrscheinlich auch deswegen sicher, dass sie freiwillig gehen möchte, und bittet Hanna, ihr später die Kette abzunehmen. Vielleicht ist bald keine Ladys Night mehr nötig, wenn alle Kandidatinnen freiwillig gehen.



Die Entscheidung, wer gehen muss, fällt der Princess schließlich nicht schwer: Es gehen Kathi (weil freiwillig), Lena (weil Kind) und Charlotte (weil kein Funke). Und so verbleiben wir mit den Fragen: Wer wird die Princess als nächstes bitten, ihr die Kette abzunehmen? Wird das zwischen Dora und Paula endlich mal was? Und was passiert im dritten Akt mit der "italienischen Dramaqueen" Maria?