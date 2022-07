Matthias Mangiapane muss büßen

Heute, 12:59h, noch kein Kommentar

Der offen schwule Realitydarsteller Matthias Mangiapane (38) wird am Donnerstag in der Premierenfolge von "Das große Promi-Büßen" als erster Kandidat auf den Beichtstuhl zitiert. Die Sendung läuft in der Primetime von 20.15 Uhr bis 23.00 Uhr.



In dem neuen Format konfrontiert Dragqueen Olivia Jones mehr oder minder prominente Kandidat*innen mit ihren großen oder kleinen Sünden – und spricht ihnen ins Gewissen. Die Show, die eigentlich für Sat.1 geplant war, unterscheidet sich nicht groß von einschlägigen Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Die Alm": Die Stars leben jenseits von Luxus auf engstem Raum zusammen und messen sich in Challenges, die Erinnerungen an einen Kindergeburtstag aufkommen lassen. Neu sind lediglich die erzwungenen Beichten.



Neben Mangiapane treten auch Tessa Höfel (26), Calvin Kleinen (30), Daniel Köllerer (38), Elena Miras (30), Daniele Negroni (26), Gisele Oppermann (34), Simex (33) und Carina Spack (26) an. Besonders brisant sind zwei weitere Kandidat*innen: Mit Ennesto Monté (47) und Helena Fürst (48) trifft ein Ex-Paar aufeinander.



Ist das die Crème de la Crème des deutschen Reality-TV? (Bild: ProSieben / Nikola Milatovic)

Gleich zu Beginn der ersten Folge ist Mangiapane unglücklich, wie ProSieben bereits im Vorfeld der Premiere ankündigte: "Warum muss ich das eigentlich als Erster machen? Kann mir das mal einer sagen?!", fragt er. Die anderen Teilnehmenden zeigen sich hingegen erleichtert: Die wie die meisten ihrer Mitkandidat*innen aus mehreren anderen Realityformaten bekannte Gisele Oppermann erklärt etwa: "Man ist schon ein bisschen froh, dass man nicht die Erste ist." Calvin Kleinen gibt sich cool: "Mitleid habe ich nicht. Wieso sollte ich Mitleid haben? Matthias hat Mist gebaut und muss jetzt dazu stehen." Und Carina Spack ahnt, dass eine Menge Arbeit auf Olivia Jones wartet: "Die wenigsten können sich ihre Fehler eingestehen."



Mangiapane versucht sich auch gleich als Widerstandskämpfer gegenüber Jones: "Was soll ich denn bereuen?" Weiter kündigt er trotzig an: "Ich sage bestimmt nicht: 'Ich hab's nicht so gemeint' – doch, ich hab's in dem Moment so gemeint." Wie der Promi auf die vorgeworfenen Sünden reagiert und ob er zur Reue fähig ist, erfährt das Publikum am Donnerstagabend.

Mangiapane aus mehreren Reality-Shows bekannt

Matthias Mangiapane ist gemeinsam mit seinem Ehemann Hubert Fella seit elf Jahren im deutschen Realityfernsehen aktiv. Zuerst trat das Paar in der Vox-Dokusoap "Ab ins Beet!" auf und testete Alltagsprodukte in der Serie "Hot oder Schrott – Die Allestester". Später folgte die Teilnahme an weiteren Realityformaten, aber auch eine eigene Vox-Dokuserie mit dem Titel "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" (queer.de berichtete). 2018 war Mangiapane auch beim quotenstärksten Realityformat "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dabei und landete auf Platz fünf (queer.de berichtete). 2020 kämpfte er im "Sat.1-Promiboxen" gegen Julian F. M. Stoeckel – und ging als Sieger hervor.



In der queeren Szene scheiden sich die Geister an dem extrovertierten Selbstdarsteller. 2020 kam es zu einem Eklat, als der Assistent des Modedesigners Thomas Rath Mangiapane als "größte Schande" der LGBTI-Community beschimpfte (queer.de berichtete). (cw)