Biden setzt sich für Freilassung von lesbischer "Geisel" in Russland ein

Die US-Regierung will sich stärker für die Freilassung der seit kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges in Russland inhaftierten Profi-Basketballerin und zweimaligen Olympiasiegerin Brittney Griner einsetzen. Die 31-Jährige war am 17. Februar wegen eines angeblichen Drogenvergehens in Moskau verhaftet worden (queer.de berichtete).



"Dies ist ein Thema, das für diesen Präsidenten Priorität hat", sagte die ebenfalls offen lesbische Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre in ihrem Pressebriefing am Dienstag. "Wir glauben, dass sie zu Unrecht inhaftiert ist."



Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte außerdem, dass Minister Antony Blinken "eine Reihe von Gelegenheiten in den letzten Tagen und Wochen" gehabt habe, um mit Griners Ehefrau Cherrelle Griner zu sprechen: "Wir wollen, dass Amerikaner freigelassen werden", so Price.



Erst kurz zuvor hatte Griner US-Präsident Joe Biden persönlich um Hilfe gebeten. Das Umfeld der 31-Jährigen verbreitete Auszüge eines Schreibens, als in den USA der Nationalfeiertag begangen wurde.

Griner: "Ich habe Angst, dass ich für immer hier sein könnte"

Griner bat Biden in dem Brief, sie und andere festgehaltene Amerikaner*innen nicht zu vergessen. "Während ich hier in einem russischen Gefängnis sitze, allein mit meinen Gedanken und ohne den Schutz von meiner Frau, Familie, Freunden, Olympia-Trikot oder anderen Errungenschaften, habe ich Angst, dass ich für immer hier sein könnte", hieß es ihrem Brief an Biden, für den sie 2020 bei der US-Präsidentschaftswahl nach eigenen Worten gestimmt hatte.



Normalerweise begehe sie den 4. Juli im Kreis ihrer Familie, dort würden jene geehrt, die für die Freiheit gekämpft hätten, schrieb Griner. Sie erinnerte daran, dass ihr Vater ein Veteran des Vietnam-Krieges sei. "Es schmerzt, daran zu denken, wie ich diesen Tag normalerweise feierte, weil Freiheit für mich in diesem Jahr etwas ganz anderes bedeutet.



I am very concerned about #BrittneyGriner and her holistic well being.



Griner, die in den USA für Phoenix Mercury spielt, aber auch in Russlands Liga aktiv war, drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland befinden sich wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine derzeit auf einem Tiefpunkt. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zum Prozessauftakt Anschuldigungen zurückgewiesen, der Prozess gegen Griner sei politisch motiviert.



In den USA wird dagegen gemutmaßt, dass Russland Griner als "Geisel" hält, um amerikanische Zugeständnisse im Ukraine-Krieg zu erpressen. Die Biden-Regierung hatte deshalb im Mai den US-Beauftragen für Geisel-Angelegenheiten mit der Betreuung des Falls beauftragt (queer.de berichtete). Griner könnte als hervorragendes Feindbild für Russland gelten, weil sie als Amerikanerin, Schwarze und Homosexuelle gleich drei Merkmale besitzt, gegen die von der Putin-Regierung Stimmung gemacht wird. Beobachter*innen halten es für sehr wahrscheinlich, dass die russischen Justiz die Amerikanerin verurteilen wird. (dpa/dk)